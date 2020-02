Die Zahl der positiv auf den Corona-Virus «Sars-CoV-2» getesteten Passagiere und Crewmitglieder des Kreuzfahrtschiffes «Diamond Princess» in Japan stieg erneut deutlich. Wie das japanische Gesundheitsministerium am Dienstag bekannt gab, erhöhte sich die Zahl um 88 auf inzwischen 542 Fälle.

Alle Betroffenen wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht. Nach zweiwöchiger Quarantäne sollen am Mittwoch die ersten der noch etwa 3000 Menschen auf dem in Yokohama liegenden Schiff von Bord gehen dürfen. Die Ausschiffung werde voraussichtlich bis Freitag dauern, so das Gesundheitsministerium. (dpa)