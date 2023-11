Israel schicke Tausende Palästinenser aus Gaza, die beim Ausbruch des Krieges im Land gestrandet waren, zurück: Das meldeten verschiedene Medien und Nachrichtenagenturen am Freitagvormittag. Israel schickt also Menschen in ein Kriegsgebiet zurück, das es selber bombardiert und damit in den fast sicheren Tod? So einfach ist der Sachverhalt in Realität nicht. Am 7. Oktober, als die Hamas ihren Angriff auf Israel startete, hatten rund 18’000 Menschen aus Gaza eine israelische Arbeitsgenehmigung, entweder für Israel oder fürs palästinensische Westjordanland. Kurz vor Ausbruch des Krieges begann gerade die Erntezeit für Bananen und Oliven. Da waren die Arbeitskräfte aus Gaza voll beschäftigt.

Der Kriegsausbruch veränderte alles für sie. Plötzlich waren sie gestrandet, konnten nicht mehr zu ihren Familien zurück – und sie wurden zu Terrorverdächtigen. Die israelischen Behörden nahmen viele fest, steckten sie ins Gefängnis. Ein Arbeiter aus Gaza, der seit 30 Jahren im palästinensischen Westjordanland arbeitet, erzählte am Freitagnachmittag am Telefon, er sei plötzlich verhaftet worden und habe bis am Donnerstag zehn Tage im Gefängnis verbracht.

Eine Aufnahme des Gesprächs verweigert er aus Angst, erneut verhaftet zu werden. Er wolle nur noch zurückkehren nach Gaza, um mit seiner Frau, seinen Kindern und seinen Enkelkindern zu sein. Einige seiner Verwandten seien bereits umgekommen. Klar habe er Angst vor dem Krieg, aber besser mit seiner Familie in Gaza sterben als in Israel als Verbrecher behandelt und auch misshandelt zu werden. Als er aus dem Gefängnis entlassen worden sei, mit der Mitteilung, er werde zurück nach Gaza geschickt, habe er sich deshalb gefreut.

Nur: Bis jetzt habe er keine Erlaubnis erhalten, das Westjordanland zu verlassen. Augenzeugen in Gaza berichten zwar von ersten Arbeitern, die durch den Grenzübergang Kerem Schalom in den Gazastreifen zurückkehren konnten. Tausende wissen jedoch nicht, was jetzt geschehen soll. Bis jetzt wurden sie noch nicht an die Grenze transportiert. Sie werden teilweise noch festgehalten. Arbeiten dürfen sie sowieso nicht. Damit haben sie kein Einkommen mehr und bei der Ernte und anderen Betrieben fehlen die Arbeitskräfte. (Susanne Brunner, Auslandredaktorin von SRF)