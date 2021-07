Einschätzung von SRF-Grossbritannien-Korrespondentin Henriette Engbersen: Unterschiedlicher könnten die beiden Charaktere nicht sein. Angela Merkel pflichtbewusst, bedacht, eine Frau, die sich gerne mit den Details befasst. Boris Johnson eher ein Showman, der sich meist um Details foutiert. Streitpunkte hätten die beiden auch so einige, etwa die Probleme nach dem Brexit in Nordirland, das gefüllte Wembley-Stadion trotz der Delta-Variante oder die Quarantäne für Britinnen und Briten im EU-Raum.

Doch beide Seiten lassen das Treffen in London nicht von den Differenzen diktieren, sondern betonen die Gemeinsamkeiten. Als Grossbritannien noch in der EU war, teilten die beiden Länder oftmals gemeinsame politische Interessen und zogen in Brüssel am gleichen Strick. Nun nach dem EU-Austritt und teilweise gehässigen Brexit-Verhandlungen muss die Beziehung zwischen den beiden Ländern neu definiert werden. Dafür haben Merkel und Johnson nun den Grundstein gelegt, sie planen ihre bilaterale Beziehung in einem Freundschafts- oder Kooperationsvertrag zu festigen.

Beide sind genug pragmatisch, um ihre Unterschiede beiseite zu legen und die gemeinsamen Ziele zu definieren. Und davon gibt es einige: etwa in der Sicherheitspolitik, bei gesellschaftspolitischen Themen, beim Vorgehen gegen Cyberattacken oder beim Klimawandel. Deshalb ist das Treffen zwar das letzte von Merkel in London, weil sie im Herbst zurücktritt, doch die Besuche sollen jährlich stattfinden. Die Bedeutung dieser Ankündigung ist klar: Johnson und Merkel wollen zeigen, dass die beiden Länder auch nach Brexit auf der Weltbühne bei vielen Themen am gleichen Strick ziehen wollen.