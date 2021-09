Legende: Keystone

Baerbock hat sich skeptisch zu einem möglichen Bündnis mit der Union nach der Bundestagswahl geäussert. Aus ihrer Sicht sei es Zeit, «dass die Union in die Opposition geht», sagte Baerbock am Sonntag beim TV-Triell auf die Frage, ob sie eine sogenannte Jamaika-Koalition mit Union und FDP ausschliesse. Gleichzeitig betonte sie die Gemeinsamkeiten mit den Sozialdemokraten: «Wir haben in vielen Bereichen der Sozialpolitik grosse Schnittmengen mit der SPD.»