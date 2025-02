So berichtet SRF über die Bundestagswahl 2025

Wahlen in Deutschland

Am 23. Februar 2025 wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Anschliessend wird nach einer neuen Regierungskoalition gesucht.

Auf der News App und im Web

In der SRF News App und auf srf.ch/deutschland finden Userinnen und User rund um die Bundestagswahl Einschätzungen zur aktuellen Lage, Informationen zum Wahlsystem sowie interaktive Artikel und ein umfassendes Grafikpaket zum Wahlverhalten in Deutschland. Im Liveticker berichten wir rund um die Uhr über die neuesten Ereignisse – am Wahlabend mit Stream zur TV-Sondersendung und Analysen des ehemaligen Deutschland-Korrespondenten Stefan Reinhart.

Im TV

17:45 Uhr: Sondersendung , 1. Teil, Moderation von Florian Inhauser und Einschätzungen von der Korrespondentin Alexandra Gubser aus dem Studio in Berlin.

, 1. Teil, Moderation von Florian Inhauser und Einschätzungen von der Korrespondentin Alexandra Gubser aus dem Studio in Berlin. 19:30 Uhr: verlängerte «Tagesschau» , Moderation von Andrea Vetsch.

, Moderation von Andrea Vetsch. 21:55 Uhr: Sondersendung, 2. Teil, Moderation von Florian Inhauser und mit Einschätzungen von der Chefin des Meinungsforschungs-Instituts Civey Janina Mütze. Schaltungen zu den Sonderkorrespondentinnen und -korrespondenten ergänzen die Sendungen. Diese sind in den Parteizentralen vor Ort: Michael Rauchenstein bei der CDU, Monika Schoenenberger bei der SPD, Florence Fischer bei den Grünen und Philipp Inauen bei der AfD.

Im Radio

18 Uhr: «Echo der Zeit» , 1. Teil, Moderation Brigitte Kramer und Einschätzungen von Korrespondentin Simone Fatzer in Berlin.

, 1. Teil, Moderation Brigitte Kramer und Einschätzungen von Korrespondentin Simone Fatzer in Berlin. 19 Uhr: «Echo der Zeit», 2. Teil, Moderation Brigitte Kramer und Einschätzungen von Korrespondentin Simone Fatzer in Berlin.

In den Sendungen werden die Sonderkorrespondentinnen und -korrespondenten zugeschaltet, die den Wahlabend vor Ort bei den Parteien verfolgen: Zoe Geissler bei der CDU, Veronika Meier bei der SPD, Damian Rast bei den Grünen, Philipp Inauen bei der AfD.

Die Sendung «Tagesgespräch» analysiert die Resultate der Bundestagswahl im Nachgang am Montag, 24. Februar 2025, um 13 Uhr auf Radio SRF 1 mit Ursula Münch, Politologin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing bei München.

Auf Social Media

Am Wahlsonntag halten wir Sie auch auf Instagram, Tiktok, Facebook und X über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden. Auch eine Analyse sowie einen Ausblick in die politische Zukunft Deutschlands werden auf den Social-Media-Kanälen von SRF News nach den Wahlen zu finden sein. Zudem können Sie uns Ihre Fragen zum Wahlausgang stellen, die wir mit unseren Fachpersonen beantworten werden.

Auf Whatsapp

