Im Dezember präsentierte die Gemeinde Büttelborn im Bundesland Hessen einen digitalen Avatar ihres Bürgermeisters.

Nun zeigt sich: Das Angebot wird rege genutzt.

Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtet, wurde der Avatar bereits rund 3000 Mal aufgerufen – bei einer Einwohnerzahl von 15'000.

Der Avatar steht in 28 Sprachen zur Verfügung und wird laut Gemeinde ausschliesslich mit Informationen der Website gespeist. Dort kann man den Avatar ansteuern und Fragen stellen. Dieser antwortet dann etwa auf Polnisch, Vietnamesisch oder Türkisch.

Bürgermeister-Avatar grüsst in verschiedenen Sprachen

Fragt man den Avatar etwa in Englisch, wieso man in den Vorort von Darmstadt ziehen soll, antwortet dieser: «Wegen des vielen Grünraums in der Nähe.» Auskünfte zu persönlichen Anliegen kann er nicht geben, da keine persönlichen Daten abgefragt oder gespeichert werden.

Mein hessischer Slang wurde nicht ganz so übernommen.

Bürgermeister Marcus Merkel lobt das Angebot, das in Zusammenarbeit mit einer örtlichen KI-Firma entstand, gegenüber dem Hessischen Rundfunk. Der Vorteil sei, dass Fragen, «die wir pro Woche hundert Mal gestellt bekommen», rasch beantwortet werden können. Merkels einzige Beschwerde: «Mein hessischer Slang wurde nicht ganz so übernommen.»