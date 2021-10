Die Weltgesundheitsorganisation hat sich bereits mehrfach gegen Auffrischungsimpfungen ausgesprochen. Durch das Aussetzen der dritten Impfung könnten Menschen in ärmeren Ländern schneller geschützt werden. In vielen Ländern liegt die Impfrate unverändert im einstelligen Bereich.

Vor dem G20-Gipfel in der kommenden Woche ruft die WHO die 20 führenden Industriestaaten erneut auf, ihre Impfspenden an die Südhalbkugel zu

forcieren.