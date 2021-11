In Bulgarien zeichnet sich bei der Parlaments- und Präsidentenwahl eine niedrige Beteiligung ab. Bis 16 Uhr Ortszeit hatten am Sonntag lediglich rund 25.5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Kurz vor Schliessung der Wahllokale am Sonntagabend um 19 Uhr MEZ teilte die Wahlkommission mit, dass sie mit einem Rekordtief bei der Beteiligung rechne.

Die Doppelwahl im ärmsten EU-Land wurde mitten in einer heftigen vierten Corona-Welle organisiert. Für Covid-19-Patienten und Menschen unter Quarantäne gab es mobile Wahlurnen.