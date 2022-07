Auch gemäss einer Klimastudie des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es in Europa viel zu trocken. Demnach hat es in fast allen Regionen in den vergangenen Monaten zu wenig geregnet – einzig das Baltikum und Skandinavien verzeichnen kein Niederschlagsdefizit. In den kommenden drei Monaten dürfte es gemäss DWD in weiten Teilen Europas erneut trockener werden als im Mittel der Vergleichsperiode 1991 bis 2020.