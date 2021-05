Der deutsche Historiker und Publizist Michael Wolffsohn, Link öffnet in einem neuen Fenster wurde in Tel Aviv geboren, siedelte mit seinen Eltern 1954 aber nach Berlin über. Bis zu seiner Pensionierung 2012 lehrte er Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Im Buch «Zum Weltfrieden» , Link öffnet in einem neuen Fensterskizzierte er 2015 seine Idee einer Einstaatenlösung im Nahen Osten.