Eingesperrt in Wuhan

Die Schweizer Botschaft in Beijing steht in Kontakt mit den ihr bekannten Schweizern, die sich zurzeit in Gebieten aufhalten, die unter Quarantäne stehen. «Darunter befinden sich auch Schweizer Staatsangehörige, die ausreisen wollen», schreibt die Botschaft am Dienstag. Bezüglich Optionen für eine Ausreise sei man im Gespräch mit Partnerstaaten. Fakt sei aber, dass bisher «noch keine ausländischen Angehörigen aus diesen Gebieten ausreisen konnten».

Ein möglicher Partnerstaat ist zum Beispiel Deutschland. Laut einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes leben in Wuhan selber rund 90 Deutsche. Deutschland prüft wie viele weitere Staaten eine Rückholung ihrer Staatsbürger.