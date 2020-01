In Deutschland ist erstmals eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Ein Mann aus Bayern habe sich infiziert, teilen die Münchner Gesundheitsbehörden mit. Der Patient befindet sich nach Angaben der «Task Force Infektiologie» klinisch in einem guten Zustand. Er werde medizinisch überwacht und ist isoliert.

Der 33-jährige Mann habe an einer Schulung seines Arbeitgebers teilgenommen, an der auch eine Kollegin aus dem Werk des Unternehmens in Schanghai teilgenommen habe. Die Frau habe vor ihrer Reise nach Deutschland Besuch von ihren Eltern gehabt, die aus der betroffenen Region Wuhan stammen. Die Frau sei ohne Symptome nach Deutschland eingereist und habe erst auf dem Heimflug Anzeichen der Krankheit bemerkt.

Der erkrankte Deutsche hatte nach Angaben der Taskforce engen Kontakt mit mindestens 40 Kollegen und Familienangehörigen. «Die Zahl kann noch steigen.» Es sei nicht auszuschliessen, dass eine dieser Kontaktpersonen erkranke. In diesem Zusammenhang wird auch ein Kindergarten überprüft, den die Kinder des Mannes besuchen.