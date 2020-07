Der Flugzeugkonzern Boeing stellt nach jahrelangen Erwägungen offiziell die Produktion des Jumbo-Jets ein.

Die letzte Boenig 747 werde im Jahr 2022 gebaut, teilt Boeing mit.

Konzernchef Dave Calhoun begründete den Schritt mit der derzeitigen Marktentwicklung.

Beim angeschlagenen US-Luftfahrtriesen Boeing geht eine Ära zu Ende: Der Airbus-Erzrivale stellt die Produktion seines Jumbo-Jets 747 nach mehr als 50 Jahren ein. Der einst grösste Passagierjet der Welt hatte 1969 seinen Jungfernflug absolviert.

Keine Überraschung

Überraschend kommt das Aus nicht – Boeing erwog schon seit Jahren, den früher als «Königin der Lüfte» gefeierten Jumbo wegen Nachfragemangels einzustampfen. Die Produktionsrate lag zuletzt bei mageren 6 Maschinen pro Jahr. Ausserdem wurde das Modell zuletzt praktisch nur noch in der Frachtversion gebaut – und in einer Sonderversion für den US-Regierungsjet Air Force One.

Zudem ist der US-Luftfahrtriese schwer angeschlagen und muss sparen. Die Coronakrise und das Debakel um den nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten Krisenjet 737 Max haben Boeing tief in die roten Zahlen gebracht. Im zweiten Quartal stand unter dem Strich ein Verlust von rund 2.4 Milliarden Dollar, wie der US-Luftfahrtriese mitteilte. Der Umsatz fiel verglichen mit dem Vorjahreswert um ein Viertel auf 11.8 Milliarden Dollar.