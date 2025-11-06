Wegen Engpässen bei der Flugsicherung plant die US-Luftfahrtbehörde FAA ab Freitag eine Reduzierung des Flugverkehrs um zehn Prozent an 40 Standorten.

Davon könnten Tausende Flüge betroffen sein.

Welche Flughäfen und Fluggesellschaften es treffen wird, ist noch unklar.

Internationale Verbindungen sollen dabei aber nicht betroffen sein, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Hintergrund der Reduktion im Flugverkehr sind Gehaltsausfälle der Fluglotsen infolge des andauernden Shutdowns. Viele dürften sich krankgemeldet haben, um ihre Lohnausfälle anderweitig kompensieren zu können. Der US-Kongress hat noch immer kein Budget verabschiedet.

Die genauen Auswirkungen auf Reisende sind noch unklar. US-Medien berichteten von Tausenden Flügen, die möglicherweise betroffen sein könnten. Im US-Luftraum gibt es laut FAA pro Tag im Schnitt gut 44'000 Flüge.

Längster Shutdown der Geschichte

Der sogenannte Shutdown dauert seit 36 Tagen an – so lange wie noch nie in der US-Geschichte. Republikaner und Demokraten können sich nicht auf einen Haushalt einigen. Für die Fluglotsen bedeutet das den Angaben nach den zweiten Gehaltsausfall in Folge.

Nach Darstellung von Verkehrsminister Duffy nehmen Flugsicherungskräfte aufgrund des finanziellen Drucks inzwischen Nebenjobs an. Er appellierte an sie, trotz der Shutdowns zur Arbeit zu kommen.