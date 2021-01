Der russische Impfstoff nutzt andere Viren als Transportmittel, sogenannte Adenoviren. Das sind Viren, die sonst Erkältungen verursachen können. Sie dienen beim Impfstoff Sputnik V aber nur dazu, genetisches Material des Erregers in die Zellen hineinzubringen. Impfstoffe dieser Art nennt man Vektor-Impfstoffe.

Das ist eine neuere Technik, die sich schon zur Impfung gegen die Ebola-Krankheit und gegen einige Krebsarten bewährt hat. Der Ansatz ist dem von AstraZeneca aus Oxford recht ähnlich. Die Briten und die Russen arbeiten inzwischen auch zusammen und prüfen eine Kombination des AstraZeneca-Impfstoffs, der noch nicht zugelassen ist, und des russischen Impfstoffs, der schon seit Mitte Dezember verimpft wird.

Die Wirksamkeit des russischen Impfstoffs liegt laut dem staatlichen russischen Forschungsinstitut Gamaleja bei etwa 91 Prozent. Allerdings sind die zugrundeliegenden Daten bisher nicht veröffentlicht worden. Der Impfstoff aus Russland ist relativ robust und muss nicht stark tiefgekühlt werden. Er ist deshalb einfach zu handhaben und kommt nicht nur in Russland, sondern auch in anderen Staaten zur Anwendung. So ist er zum Beispiel in Weissrussland, Argentinien und Bolivien bereits im Einsatz. (burc)