Was geschieht momentan auf der Insel Charg? Der Iran hat neue Explosionen auf der Insel Charg gemeldet. Das US-Militär greift einem Medienbericht zufolge militärische Ziele an. Auf solche hatte es bereits Mitte März Luftangriffe ausgeführt. Die USA zerstörten laut offiziellen Angaben Lager für Seeminen, Raketenbunker, Luftabwehrsysteme und weitere Einrichtungen – insgesamt mehr als 90 militärische Ziele – ohne jedoch die Ölinfrastruktur zu beschädigen.

Legende: Blick auf die für den Iran wichtige Insel Charg. Keystone / ABEDIN TAHERKENAREH (Archivbild)

Welche Bedeutung hat die Insel Charg für den Iran? Die Insel ist das wirtschaftliche Herzstück des iranischen Ölsektors. Nahezu die gesamte iranische Erdölausfuhr – rund 90 Prozent – wird über diese kleine Insel im nördlichen Persischen Golf abgewickelt, deren Infrastruktur aus grossen Ölterminals, Tanklagern, Kraftwerken und Entsalzungsanlagen besteht. Dank der tiefen Gewässer können auch Supertanker problemlos anlegen, was Charg seit Jahrzehnten zum wichtigsten Exportterminal des Irans macht. Für das Regime ist die Insel deshalb eine wirtschaftliche Lebensader: Die Erlöse aus dem Ölgeschäft sichern einen erheblichen Teil des Staatshaushalts, ein grosser Teil der Exporte geht nach China. Gleichzeitig macht diese zentrale Rolle Charg zu einer strukturellen Schwachstelle, weil jeder Angriff auf die dortige Öl-Infrastuktur unmittelbare Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität des iranischen Staates hätte.

Legende: Bereits Mitte März wurde die Insel Charg im Persischen Golf bombardiert. Keystone / EUROPEAN UNION, COPERNICUS SENTI

Was will Trump mit solchen Angriffen grundsätzlich erreichen? Das übergeordnete Ziel solcher Angriffe besteht darin, wirtschaftlichen und politischen Druck auf Teheran aufzubauen, ohne die weltweite Ölversorgung zu gefährden. Insbesondere dient Charg dabei als strategisches Druckmittel, weil der Iran ohne funktionierendes Exportterminal kaum handlungsfähig wäre. In früheren Auseinandersetzungen argumentierte die US‑Seite, man wolle den Iran dazu bewegen, Handelsrouten wie die Strasse von Hormus offen zu halten. Die bewusste Schonung der Ölanlagen sollte zugleich verhindern, dass der internationale Ölmarkt destabilisiert wird – ein Szenario, vor dem sowohl Energieanalysten als auch Regierungen regelmässig warnen. Anfang der Woche hatte Trump der «Financial Times» aber auch gesagt: «Um ehrlich zu sein, würde ich mir das Öl im Iran am liebsten nehmen.» Für einen solchen Schritt müsste das US-Militär wohl die Insel Charg einnehmen.

Welche Risiken hätte die Zerstörung der Ölinfrastruktur oder die Eroberung Chargs? Eine Zerstörung würde die iranischen Exporte nahezu vollständig zum Stillstand bringen und dem Land binnen kurzer Zeit seine wichtigste Einnahmequelle entziehen. Fachleute betonen, dass damit mehrere Millionen Barrel pro Tag dauerhaft vom Weltmarkt verschwinden würden, was die globalen Ölpreise drastisch in die Höhe treiben könnte – in Schätzungen ist von Preisanstiegen auf bis zu 150 US‑Dollar pro Barrel die Rede. Für den Iran wäre ein solcher Schlag ein direkter Angriff auf seine wirtschaftliche Überlebensfähigkeit, weshalb Teheran regelmässig mit Vergeltung gegen die Energieanlagen anderer Länder droht. Eine Eskalation könnte damit weit über die Region hinausreichen und die weltweite Energieversorgung in Mitleidenschaft ziehen.