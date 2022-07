Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des Kapitols durch einen aufgestachelten Mob will die Ereignisse im Weissen Haus am 6. Januar beleuchten, die Verantwortlichkeiten klären und Schlussfolgerungen ziehen.

Anhänger Trumps hatten an diesem Tag den Parlamentssitz in Washington erstürmt.



Bei der öffentlichen Anhörung am Donnerstag (Ortszeit) handelt sich um die letzte vor der Sommerpause.