Bild 4 / 5

Legende: Wie in Russland stellt man sich auch in China auf altbekannte ideologische Gräben ein. Die Demokraten unterstützten im Kongress Sanktionen wegen Pekings Unterdrückung der Uiguren und der Demokratiebewegung in Hongkong. Im Bild: Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong. Keystone