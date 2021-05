Das ist die aktuelle Lage: Nach fortwährenden Raketenangriffen militanter Palästinenser hat Israels Armee in der Nacht zum Freitag ihre Angriffe auf den Gazastreifen verschärft. Ein Sprecher erklärte, der Angriff habe einem Tunnelsystem im Gazastreifen gegolten. Eine Invasion habe nicht stattgefunden. Das israelische Fernsehen berichtete von massiven Angriffen der Luftwaffe sowie der Artillerie und Panzertruppen auf den Küstenstreifen. Israel soll inzwischen 14'000 Reservisten für eine mögliche Bodeninvasion genehmigt haben.

Das geschah in den Tagen davor: Nach Angaben der israelischen Armee wurden seit Montagabend rund 1750 Raketen auf Israel abgefeuert. Laut Israels Ministerpräsident Netanjahu sind dem gegenüber bislang schon fast 1000 Ziele der militanten Palästinenser beschossen worden. Auch am Donnerstag hatten militante Palästinenser ihre Raketenangriffe auf israelisches Siedlungsgebiet fortgesetzt. Am Abend wurden erneut zahlreiche Städte beschossen, darunter Aschkelon, Aschdod und Modiin. Auch in die Richtung des internationalen Flughafens bei Tel Aviv wurden Raketen abgefeuert. Derweil setzte das israelische Militär seine massiven Angriffe auf das Küstengebiet fort. Im Gazastreifen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 103 Menschen seit der Eskalation der Gewalt. Wie bei den Angriffen der Palästinenser waren auch Zivilisten und Kinder darunter.

Schwere Ausschreitungen: In der vierten Nacht in Folge kam es in der Stadt Lod trotz verstärkter Polizeipräsenz zu Ausschreitungen zwischen Teilen der israelischen und arabischen Bevölkerung. Auch aus anderen Städten und Ortschaften im Land wurden Übergriffe auf Synagogen und Anschlägen auf Geschäfte, Hotels und Autos gemeldet. Randalierende arabische Jugendliche attackierten jüdische Viertel. Gleichzeitig griffen rechtsextreme jüdische Siedler arabische Bürger an. Auf beiden Seiten kam es zu Toten und Verletzten.

Das tut die internationale Gemeinschaft: Der UNO-Sicherheitsrat hatte sich am Mittwoch zu einem erneuten Treffen hinter verschlossenen Türen eingefunden. Der 15-köpfige Rat konnte sich bei einer ersten Sitzung am Montag nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen. In Washington sagte Präsident Joe Biden, er habe von Netanjahu eine Beruhigung der Kämpfe gefordert. Gleichzeitig unterstützten Biden und sein Aussenminister Antony Blinken aber auch die israelische Führung, indem sie in den israelischen Angriffen «keine signifikante Überreaktion» erkennen mögen.

Der Besuch ägyptischer Offizieller am Donnerstag war derweil ein wichtiger Schritt in den Bemühungen um einen Waffenstillstand. Die Beamten trafen sich zuerst mit Hamas-Führern in Gaza, bevor sie Gespräche mit Israelis in Tel Aviv führten, sagten zwei ägyptische Geheimdienstmitarbeiter. Der Exil-Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, stand ebenfalls in Kontakt mit den Ägyptern, so die Gruppe.

Das ist der Ursprung der neuen Eskalation: Der neu aufgeflammte Konflikt fusst in verschiedenen Problembereichen und spitzte sich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan und nach der Absage der palästinensischen Parlamentswahl immer weiter zu.

Als Auslöser gelten etwa Polizei-Absperrungen in der Jerusalemer Altstadt, die viele junge Palästinenser als Demütigung empfanden. Hinzu kamen Auseinandersetzungen von Palästinensern und israelischen Siedlern im Jerusalemer Viertel Scheich Dscharrah wegen Zwangsräumungen sowie heftige Zusammenstösse auf dem Tempelberg.