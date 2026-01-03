Der US-Angriff: Explosionen haben am frühen Samstagmorgen Venezuelas Hauptstadt Caracas und weitere Ortschaften in anderen Bundesstaaten erschüttert. Erst Stunden später bestätigte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social, dass die USA in einem Militärschlag den Präsidenten Nicolas Maduro und dessen Ehefrau Cilia Flores gefangengenommen und ausser Landes gebracht hätten. Wohin das Präsidentenpaar gebracht wurde, ist unklar. Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez forderte von den USA ein «Lebenszeichen» von den Verschleppten. Die Aktion der US-Spezialeinheit forderte nach Angaben der venezolanischen Behörden Tote unter Soldaten und Zivilisten.

Der Zeitpunkt: Laut dem Sender CBS News hatte Trump bereits vor Tagen Angriffe auf Venezuela genehmigt: Ursprünglich seien Attacken an Weihnachten erwogen worden. Die Pläne seien dann aber wegen anderer US-Luftschläge in Nigeria und später wegen ungünstiger Wetterbedingungen verschoben worden.

Das sagt die Trump-Regierung bisher: Über Einzelheiten der Militäraktion wollte US-Präsident Trump auf dem Anwesen Mar-a-Lago in Florida um 17 Uhr (MEZ) informieren. In einem Telefongespräch mit der «New York Times» lobte er vorab den US-Einsatz. Dieser sei aufgrund «viel guter Planung und vieler grossartiger Soldaten und grossartiger Leute» erfolgreich durchgeführt worden. Es sprach von einer «brillanten Operation». Auf die Frage, ob er sich die Zustimmung des Kongresses für das Vorhaben eingeholt habe, verwies Trump auf die angekündigte Medienkonferenz.

Die Anklage: US-Vize-Aussenminister Christopher Landau liess auf X verlauten, dass Maduro nun für seine «Verbrechen» zur Rechenschaft gezogen werden soll. Laut US-Justizministerin Pam Bondi sind Nicolas Maduro und dessen Ehefrau Cilia Flores in New York angeklagt worden. Maduro würden unter anderem Verbrechen in Zusammenhang mit Drogenhandel vorgeworfen, teilte Bondi auf X mit. Die USA werfen Maduro vor, er sei 2024 nicht rechtmässig wiedergewählt worden und wolle einen Machtwechsel in Caracas verhindern.

Die Reaktion aus Venezuela: Die venezolanische Regierung verurteilte die militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele. Diese Angriffe stellten eine Verletzung der UNO-Charta dar. Den USA gehe es darum, sich Bodenschätze, insbesondere die grossen Ölreserven, anzueignen und einen Regierungswechsel zu erzwingen. Verteidigungsminister Vladimir Padrino rief in einer Videobotschaft zum Widerstand auf. «Vereint bilden Soldaten und das Volk eine unzerstörbare Mauer des Widerstands», sagte er und kündigte an, dass alle Truppen zur Landesverteidigung eingesetzt würden.

Legende: Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro mit First Lady Cilia Flores am 31. Juli 2024 in Caracas. Daneben Verteidigungsminister Vladimir Padrino Lopez und ein anderer hoher Militär. Keystone/EPA/Ronald Penar

Internationale Reaktionen: Der Angriff der USA in Venezuela löste weltweit kritische Reaktionen aus. Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas rief zur Achtung des Völkerrechts auf. «Unter allen Umständen müssen die Grundsätze des internationalen Rechts und der Charta der Vereinten Nationen eingehalten werden. Wir rufen zur Zurückhaltung auf», schrieb Kallas auf X. Nach eigenen Angaben hatte sie zuvor mit US-Aussenminister Marco Rubio telefoniert. Russland als Verbündeter Venezuelas verurteilte in einer Erklärung den «Akt bewaffneter Aggression». «Die Vorwände, die zur Rechtfertigung solcher Aktionen angeführt werden, sind unhaltbar», schreibt das Aussenministerium in Moskau.