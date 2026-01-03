- Venezuela hat nach eigenen Angaben 116 Gefangene freigelassen. Aktivisten zählen deutlich weniger Entlassene.
- Trump warnt Kuba: «Ich empfehle dringend, dass sie einen Deal machen, bevor es zu spät ist», schrieb der US-Präsident auf Truth Social. Welchen Deal er meint, ist unklar. Gemäss der Regierung in Kuba finden keine Gespräche statt.
- Trump lässt die Dauer der US-Aufsicht über Venezuela offen. In einem Interview wich er aus und nannte keinen möglichen Zeitrahmen. Er fordert zudem massive Investitionen in Venezuelas Ölindustrie.
Quelle: Agenturen, SRF