 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

US-Angriffe in Venezuela Venezuela lässt politische Gefangene frei

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Venezuela: 116 Gefangene freigelassen
  • Kuba weist angebliche Gespräche mit den USA zurück
  • Papst Leo trifft sich mit venezolanischer Oppositionsführerin
  • NGOs: Schleppende Freilassung Inhaftierter in Venezuela
  • Trump skeptisch gegenüber ExxonMobil-Investitionen in Venezuela
  • Trump rät Kuba zu Deal «bevor es zu spät ist»
  • Machado kann Nobelpreis nicht an Trump übertragen
  • Venezuelas Ex-Präsident Maduro meldet sich aus der US-Haft
  • Zahl der freigelassenen gefangenen Menschenrechtler steigt auf 18
  • Vitol liefert erstmals Naphtha aus den USA nach Venezuela

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.01.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)