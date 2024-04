Raketen oder kleine Flugobjekte? Was bisher bekannt ist

Was ist passiert? Iranische Medien haben inmitten gefährlicher Spannungen in Nahost über eine Explosion weit im Landesinneren nahe der Millionenstadt Isfahan berichtet. Am Himmel über der iranischen Provinz Isfahan sind iranischen Staatsmedien zufolge mehrere kleine Flugobjekte beschossen worden.

Was bedeutet das? Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge soll Israel den Iran angegriffen haben. Die Sender ABC News, MSNBC und Fox News und andere Medien berichteten unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, Israel habe in der Nacht zum Freitag eine Militäroperation im Iran durchgeführt. Mehrere US-Medien berichteten von einer oder mehreren israelischen Raketen, die ein Ziel im Iran angegriffen hätten. Fox News berichtete unter Berufung auf eine Quelle beim Militär, es habe sich um einen «begrenzten Angriff» gehandelt. Die USA seien nicht beteiligt gewesen und die Israelis hätten die US-Regierung vorab informiert. Das Pentagon bestätigte die Berichte bisher nicht.

Warum Isfahan? In Isfahan befinden sich wichtige Einrichtungen der iranischen Rüstungsindustrie. Auch das grösste nukleare Forschungszentrum des Landes ist in der Kulturstadt angesiedelt. Zudem ist ein wichtiger Luftwaffenstützpunkt in Isfahan. Berichte über Schäden keine vor.

Wie reagiert Iran: Ein iranischer Beamter sagte gegenüber Reuters in einer ersten Reaktion, dass es keinen Raketenangriff gegeben habe. Die gehörten Explosionen seien auf die Aktivierung der iranischen Luftabwehrsysteme zurückzuführen gewesen. Von iranischer Seite gibt es bisher keine direkten Schuldzuweisungen.

Was sagt Israel? Die israelische Armee erklärte, sie werde die Explosionen nicht kommentieren. «Wir haben im Moment keinen Kommentar abzugeben», sagte ein Armeesprecher. Das israelische Militär spricht von heulenden Sirenen im Norden Israels.

Was bedeutet das für den internationalen Flugverkehr? Die in Dubai ansässigen Fluggesellschaften Emirates und FlyDubai begannen am frühen Morgen mit Umleitungen im westlichen Iran. Sie gaben keine weitere Erklärung ab.

Was ist der Hintergrund des Konflikts? Der Iran hatte in der Nacht zum Sonntag Israel mit Hunderten Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen angegriffen. Hintergrund war ein mutmasslich von Israel geführter Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus, bei dem Anfang April zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet wurden. Israel hatte angekündigt, auf den iranischen Angriff reagieren zu wollen.