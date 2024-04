Das ist geschehen: Iran hat seine Drohung wahr gemacht und in der Nacht auf Sonntag den Erzfeind Israel mit Hunderten Drohnen und Raketen erstmals direkt angegriffen. Der iranische Vergeltungsschlag für einen – mutmasslich von Israel geführten – Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syriens Hauptstadt Damaskus vor zwei Wochen war seit Tagen erwartet worden.

00:34 Video Iranische Drohnenangriffe auf Israel Aus News-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Das kam heraus: Irans Militärführung hat den Grossangriff auf Israel als erfolgreich bewertet. «Der Grund für diese Operation war die Überschreitung der roten Linien durch das zionistische Regime (d.i. Israel), die für uns nicht tragbar war», zitierte die Nachrichtenagentur Isna Irans Generalstabschef Mohammed Bagheri. Israel hält entgegen: 99 Prozent der abgefeuerten Geschosse seien abgefangen worden, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari. Er sprach am Morgen von einem «sehr bedeutsamen strategischen Erfolg» gegen mehr als 300 «Bedrohungen verschiedener Art».

Wir haben abgeschossen, wir haben gebremst. Gemeinsam werden wir siegen

Das tut jetzt Iran: Wie sich die Ereignisse weiterentwickeln, ist unklar. Denn: Ob aus Sicht der Mullahs hinreichend Vergeltung geübt ist, ist offen. Laut SRF-Korrespondent Fredy Gsteiger sind die Signale widersprüchlich: Zum einen deklariert Teheran die nächtlichen Luftschläge als «Teile der Antwort». Zum andern meldet die iranische Botschaft bei der UNO, dass die Angelegenheit mit den Schlägen in der Nacht erledigt sei. Das künftige Verhalten Irans hängt, wie Teheran verkündet, auch von Israels Partnern ab. Irans Revolutionsgarden richteten in der Nacht im Staatsfernsehen eine scharfe Drohung an die USA. «Jede Unterstützung und Beteiligung an der Beeinträchtigung der Interessen Irans» werde eine «entschiedene Reaktion der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran nach sich ziehen.»

Das tut jetzt Israel: Das israelische Kriegskabinett trifft sich in wenigen Stunden, um eine adäquate Antwort auf den Angriff Irans vorzubereiten. Zuvor hatte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari eine mögliche Reaktion Israels nur vage angedeutet. «Wir prüfen die Situation und zeigen dem Kabinett die Pläne, wir sind bereit, zu unternehmen, was für die Verteidigung Israels notwendig ist.» Israels Verteidigungsminister Joav Galant hatte am Freitag gewarnt, als sich die Zeichen für einen baldigen Angriff verdichteten: «Ein direkter iranischer Angriff wird eine angemessene israelische Antwort gegen den Iran erfordern.» Die Menschen in Israel sind auf jeden Fall dazu angehalten, wachsam zu sein. Sämtliche Bildungseinrichtungen bleiben heute geschlossen, die Strände sind zu. Die Leute sollen in der Nähe von Schutzräumen bleiben.

Legende: Die Menschen in Israel sind zur Wachsamkeit angehalten. Darauf ein Superheld und der Schriftzug «Don't», mit dem US-Präsident Biden Iran noch vor den Angriffen gedroht hatte. Reuters/Hannah McKay

So verhält sich die Staatenwelt: An einer Reaktion – oder an der Verhinderung derselben – sind womöglich auch Staatschefs und Regierungschefs beteiligt. Sie treffen sich am G7-Gipfel am Nachmittag und im UNO-Sicherheitsrat voraussichtlich am späteren Abend. Namentlich US-Präsident Joe Biden ist bemüht, «eine gemeinsame diplomatische Reaktion auf den dreisten Angriff des Iran zu koordinieren», will dabei Israel aber «eisern» beistehen. Dass es den Staats- und Regierungschefs gelingt, einen Flächenbrand zu verhindern, wie die meisten von ihnen sich wünschen, ist laut SRF-Korrespondent Fredy Gsteiger nicht zu erwarten. Vielmehr werde sich zeigen, dass sie keinerlei Rezept gegen eine weitere Nahost-Eskalation haben.