Viele Tote nach Explosion von Munitionslager

In einem Dorf in Myanmar ist ein Sprengstofflager einer örtlichen Rebellengruppe explodiert.

Lokale Medien berichten unter Berufung auf Rettungskräfte, dass mindestens 50 Menschen getötet worden sind.

Mehr als 70 seien zudem verletzt worden.

Rettungskräfte suchten weiter nach Verschütteten unter den Trümmern. Das Spital des Ortes Namhkam meldete einen akuten Mangel an Blutreserven zur Behandlung der Verletzten.

Die Rebellengruppe TNLA bestätigte, dass es sich um ein Sprengstofflager in ihrem Besitz handelte. Deren Angaben zufolge enthielt das betroffene Depot gewerbliche Sprengstoffe, die für den Einsatz in einem von der Gruppe betriebenen Steinbruch vorgesehen waren.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Wie die BBC unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ereignete sich die Explosion um 12 Uhr Mittags (Lokalzeit) am Sonntag. Bildquelle: Palaung Land via AP. 1 / 2 Legende: Wie die BBC unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ereignete sich die Explosion um 12 Uhr Mittags (Lokalzeit) am Sonntag. Palaung Land via AP

Bild 2 von 2. Den lokalen Berichten zufolge wurden bei der Explosion zahlreiche Wohnhäuser in der Umgebung beschädigt. Bildquelle: Palaung Land via AP. 2 / 2 Legende: Den lokalen Berichten zufolge wurden bei der Explosion zahlreiche Wohnhäuser in der Umgebung beschädigt. Palaung Land via AP Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die TNLA drückte den Opfern der Explosion ihr Mitgefühl aus und kündigte eine umfassende Untersuchung der Ursache für die Explosion an.