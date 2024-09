Legende:

Am Dienstag (17.09.24) explodierten bei einer offenbar koordinierten Aktion diverse Pager in ganz Libanon. Zwölf Menschen wurden getötet, etwa 2800 verletzt. Am Mittwochnachmittag kam es erneut zu Explosionen – dieses Mal an Funkgeräten.

IMAGO/Balkis Press/ABACA