Das israelische Gesundheitsministerium hatte am Dienstagabend den Nachweis einer Infektion mit AY.4.2, einer neuen Unterart der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus, gemeldet. «Die Variante AY 4.2 wurde in Israel identifiziert», hiess es in einer Erklärung des Ministeriums. Davor wurde die Unterart in einer Reihe von Ländern in Europa entdeckt.

AY.4.2 wurde mittlerweile auch in Russland, den USA, Deutschland und weiteren Ländern nachgewiesen. Es sei möglich, dass sich die Variante weit verbreiten werde, sagte Kamil Chafizow, leitender Forscher der staatlichen Verbraucherschutzbehörde in Russland.

Wie gefährlich ist AY.4.2? Richard Neher forscht an der Evolution des Coronavirus. Die Variante werde die Verläufe vermutlich nicht schwerer machen. Aber die kontinuierliche Evolution zeige, dass das Veränderungspotential des Virus nicht erschöpft sei.

Richard Neher Biophysiker Der Biophysiker Richard Neher erforscht an der Universität Basel die Entwicklung von Viren und Bakterien. Er ist Teil der Corona-Taskforce des Bundes.

SRF News: Was weiss man über AY.4.2?

Richard Neher: Zusätzlich zur herkömmlichen Delta-Variante hat diese Untervariante zwei Mutationen im Spike-Protein an den Positionen 145 und 222. Die Mutation A222V wurde schon mehrfach beobachtet, unter anderem in Varianten, die im Sommer 2020 in Europa zirkulierten. Für sich genommen, hat diese Mutation keinen dramatischen Einfluss auf Übertragbarkeit oder Immunerkennung. Die Position 145 ist auch in der Variante Mu mutiert (allerdings zu N, nicht H). Diese Position ist in einer Region, die auch in anderen Varianten verändert ist und kann mögliche Antikörper-Bindung beeinflussen. Viel Konkretes ist aber über die Mutation noch nicht bekannt.

Wo ist sie überall bereits aufgetaucht?

Die Variante zirkuliert hauptsächlich in Grossbritannien und macht dort ca. 10 Prozent der sequenzierten Isolate aus. In den vergangenen Wochen hat AY.4.2 um gut 10 Prozent pro Woche zugenommen. AY.4.2 wird auch anderen europäischen Ländern beobachtet, allerdings meist seltener als 1 Prozent.

Wie gefährlich ist sie?

Ich kenne keine Hinweise, dass die Variante zu schwereren Verläufen führt. Eine eventuell schnellere Ausbreitung führt aber zu mehr Fällen.

Schützt die Impfung gegen die AY.4.2?

Soweit wir wissen ja.

Wird sich die Virus-Variante durchsetzen?

Schwer zu sagen. Die Variante hat in Grossbritannien stetig zugenommen, was bedeuten könnte, dass sie ca. 10-15 Prozent übertragbarer ist. Teile dieser Ausbreitung können vielleicht aber auch auf epidemiologische Ereignisse wie Superspreading-Events zurückgeführt werden.

Was bedeutet die neue Variante für die Corona-Massnahmen?

Selbst wenn diese Variante übertragbarer ist als Delta, ist der Zuwachs an Übertragbarkeit klein, verglichen mit den Sprüngen, die wir bei Alpha oder Delta beobachtet haben. Ich erwarte von der Variante keine grundlegende Veränderung der Lage. Aber die kontinuierliche Evolution zeigt, dass das Veränderungspotential des Virus nicht erschöpft ist.

Das Gespräch führte Benjamin Hostettler.