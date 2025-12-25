Das US-Justizministerium hat die Entdeckung von mehr als einer Million Dokumenten, welche möglicherweise mit dem Epstein-Fall zusammenhängen, bekanntgemacht.

Die Bundespolizei FBI und Staatsanwaltschaft in New York (Southern District) hätten das Ministerium über die Dokumente informiert und man prüfe nun deren Freigabe gemäss gesetzlicher und gerichtlicher Vorgaben.

Es blieb unklar, wie es plötzlich dazu kam, dass so viele neue Dokumente auftauchten.

Man werde die Dokumente «so schnell wie möglich» veröffentlichen. Zugleich verwies das Ministerium wegen des Umfangs der neuen Dokumente auf weitere Wochen Bearbeitungszeit. Eigentlich ist die Frist zur Veröffentlichung der Dokumente längst abgelaufen. Die Akten hätten bis zum vergangenen Freitag öffentlich gemacht werden müssen – bisher ist nur ein Teil einsehbar. Die verfügbaren Dokumente sind teilweise grossflächig geschwärzt.

Legende: Bei einer Durchsuchung von Epsteins Haus in New York im Jahr 2019 wurden Bilder gefunden. Keystone / AP U.S. Department of Justice

Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, warf Trump wegen der neu aufgetauchten Dokumente Vertuschung vor. Amerikaner verdienten eine Antwort auf die Frage, was verborgen werde und warum, schrieb der Oppositionspolitiker auf X.

Veröffentlichung nach jahrelangem Druck

In den vergangenen Jahren baute sich immer mehr Druck hin zu einer Veröffentlichung der Epstein-Akten auf. Jahrelang hatte der Multimillionär aus New York einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Über mehrere Jahre hinweg soll er auch selbst Minderjährige missbraucht haben.

2019 starb Epstein mit 66 Jahren im Gefängnis, bevor es zu einer möglichen weiteren Verurteilung hätte kommen können. Der Finanzier hatte beste Kontakte in die High Society, was zahlreiche Spekulationen über die Tragweite des Skandals mit sich brachte. Immer wieder kam die Frage auf, welche prominenten Persönlichkeiten in Epsteins Machenschaften verwickelt gewesen sein könnten. Vor gut einem Monat wurde per Gesetz die Veröffentlichung der Akten verfügt.