Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Epstein-Akten

Die US-Regierung hat Teile der brisanten Epstein-Akten freigegeben. Es sind hunderte Dokumente mit Fotos, Flugprotokollen und Zeugenaussagen. Der verurteilte Multimillionär Jeffrey Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und auch Minderjährige zum Opfer fielen.

Wegen Epsteins guter Kontakte in die High Society gibt es Spekulationen darüber, wer was wusste und wer vielleicht gar selbst involviert war – möglicherweise sogar Präsident Donald Trump. Barbara Colpi hat sich die jüngsten Veröffentlichungen angesehen.

Weiss man jetzt mehr im Fall Epstein?

Die Dokumente geben einen detaillierten und teilweise auch sehr verstörenden Einblick in die Machenschaften von Jeffrey Epstein, beispielsweise mit Opferberichten, wie Minderjährige rekrutiert wurden. Doch darum geht es nicht; es braucht keine neuen Beweise. Denn Jeffrey Epstein war verurteilt und sass bis zu seinem Tod im Gefängnis. Auch seine Freundin und Gehilfin Ghislaine Maxwell sitzt ihre Gefängnisstrafe ab. Auf die entscheidende Frage, was prominente Personen über diese Machenschaften wussten und ob sie gar Komplizen waren, geben die bisher neu veröffentlichten Akten keine Antworten.

Fall Epstein: die Vorgeschichte Box aufklappen Box zuklappen Der New Yorker Finanzier Epstein verkehrte jahrelang in einflussreichen Kreisen. Dabei hatte er einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Auch er selbst soll Frauen und Mädchen missbraucht haben.

Vor etwa 20 Jahren landete der Fall vor Gericht. Zu einigen Vorwürfen bekannte sich Epstein schuldig.

Jahre später wurde der Fall aufgerollt und der Multimillionär erneut festgenommen. Doch bevor ein Urteil hätte gefällt werden können, starb er 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Laut Obduktionsbericht: Suizid.

Epsteins plötzlicher Tod und seine Kontakte in die Welt der Reichen und Mächtigen lösten Spekulationen über die mögliche Verwicklung einflussreicher Kreise aus. Vor seiner Festnahme waren Prominente und Milliardäre bei ihm ein und aus gegangen.

Ebenso gehörte der jetzige US-Präsident Trump lange zu Epsteins Umfeld, hatte aber nach eigenen Angaben mit ihm gebrochen.

Umfangreiche Akten existieren. Bislang sind nur Auszüge bekannt. Viele Missbrauchsopfer gingen in den vergangenen Jahren an die Öffentlichkeit.

Warum geht es relativ oft um Ex-US-Präsident Bill Clinton?

Das Justizministerium dementiert, dass das so gewollt sei oder die Akten gezielt redigiert oder priorisiert zu haben, um Bill Clinton stärker zu belasten und Donald Trump zu schonen. Die Dokumente spiegeln letztlich das wider, was die Ermittlungen bereits ergeben haben. Clinton taucht häufiger in Fotos, Flugprotokollen und Zeugenaussagen auf, da er nachweislich mehrmals mit Epstein gereist ist. Es gibt jedoch keine Beweise für eine kriminelle Beteiligung.

Wurde etwas vertuscht?

Viele Akten wurden vor der Veröffentlichung geschwärzt. Es überrascht nicht, dass es Vorwürfe gibt, dass Trump und das Justizministerium etwas hätten vertuschen wollen. Das befeuert solche Spekulationen geradezu. Doch das Justizministerium begründet die umfangreichen Schwärzungen mit gesetzlich vorgeschriebenen Schutzaspekten. Dazu zählen persönliche Informationen über Opfer, explizite Darstellungen von Kindesmissbrauch sowie Informationen, die zum Schutz der nationalen Sicherheit ordnungsgemäss als geheim eingestuft sind. Ebenso alles, was eine laufende Ermittlung gefährden könnte.

Wie geht es weiter?

In den nächsten Wochen wird die Publikation Tausender weiterer Dokumente erwartet. Es sind einerseits die noch ausstehenden Dokumente der Epstein-Akten. Das Justizministerium hat versprochen, diese bis Ende des Jahres nachzuliefern. Zudem ist das Justizministerium per Gesetz verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen nach vollständiger Herausgabe der Dokumente einen Bericht der zuständigen Aufsichtskommission im US-Kongress vorzulegen. Dieser muss eine Liste aller freigegebenen und zurückgehaltenen Dokumente, einen vollständigen Bericht über alle Schwärzungen sowie eine Liste aller in den Dokumenten genannten Regierungsbeamten und «politisch exponierten Personen» enthalten.

Nach wie vor erhoffen sich viele, vor allem im republikanischen Lager, dass es endlich Transparenz gibt und Beweise dafür, was auch Donald Trump selbst seiner Basis immer wieder versprochen hat, nämlich diesen sogenannten «Deep State» zu entlarven. Dieses angebliche Netzwerk innerhalb des Staates aus mächtigen Eliten und Institutionen, das politische Gegner aus der Demokratischen Partei schützt und belastende Beweise unterdrückt. Ob es dazu jedoch Antworten in den noch ausstehenden Dokumenten der Epstein-Akten gibt, bleibt offen.