Wer sich in den vergangenen Tagen auf Social Media zu Israel informiert hat, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit auch über gefälschte Posts gestolpert. Auf X (ehemals Twitter), Tiktok und Co. wird derzeit eine Vielzahl an Falschinformationen veröffentlicht. Sechs Beispiele im Faktencheck.

Fake News 1: Kinder hinter Gittern

Legende: Diese Aufnahmen sind nicht aktuell: Die Bilder der Kinder verbreiteten sich auf Social Media wie ein Lauffeuer. Doch mit dem Grossangriff auf Israel haben sie nichts zu tun. X / AshleaSimonBF

Was das Video fälschlicherweise zeigen soll: In den letzten Tagen sorgten Bilder für Entsetzen, die scheinbar von der Hamas oder von Israelis gekidnappte Kinder zeigen sollen. Dass Menschen von den Hamas entführt wurden, darunter auch Frauen und Kinder, ist mittlerweile bekannt. Doch die Bilder sind falsch.

Was das Video wirklich zeigt: Einige Social-Media-Userinnen und -User behaupten, das Video stamme aus Syrien 2015. Dafür gibt es aber keine Beweise. Fakt ist: Das Video ist nicht aktuell, sondern mindestens drei Jahre alt. Auf X sind die Videos mittlerweile mit einer Warnung versehen: «Diese Medien wurden aus dem Zusammenhang gerissen».

Fake News 2: Abschuss eines Helikopters

1 / 2 Legende: Das Bild ist keine echte Aufnahme, sondern eine Simulation. X / @junaid4india 2 / 2 Legende: Die gleiche Sequenz des Abschusses findet sich auf Youtube – aus dem Videospiel «Arma 3». Youtube / @rimstudio

Was das Bild fälschlicherweise zeigen soll: Ein Hamas-Kämpfer soll auf einen israelischen Helikopter schiessen, wie die Userinnen und User aus Social Media titelten. Doch das Video wurde schnell als falsch entlarvt.

Was die Bilder wirklich zeigen: Die Szene kam wohl einigen Gamerinnen und Gamern bekannt vor. Es stammt aus dem Videospiel «Arma 3» und ist so auch auf Youtube zu finden. Für das Falschvideo wurden Perspektive und Hintergrund leicht angepasst.

Fake News 3: Demonstrationen in Chicago

Legende: Nicht nur alte Demonstrationen aus Zürich gelangten wieder in Umlauf: Auch eine Demo in Chicago gegen die Besetzung palästinensischer Gebiete wurde online wieder als neu verkauft. X / @byhilliard

Was die Bilder fälschlicherweise zeigen sollen: Das Video soll eine aktuelle Demonstration von Hamas-Anhängen in Chicago zeigen, zur Unterstützung des Angriffs.

Was die Bilder wirklich zeigen: Das Video ist vom Mai 2021 und zeigt eine Kundgebung in Chicago, bei der gegen die Besetzung palästinensischer Gebiete demonstriert wurde.

Fake News 4: Finanzielle Unterstützung der USA

Legende: Ein US-Memorandum war kurz nach dem Grossangriff auf Israel im Umlauf. Hier wurde ein Memorandum für Ukrainehilfe verfälscht. Facebook / KellyandConnie Bouling

Was das Dokument fälschlicherweise zeigen soll: In den vergangenen Tagen kursierte ein Memorandum des Weissen Hauses, angeblich vom 7. Oktober 2023: US-Präsident Joe Biden habe «bis zu 8 Milliarden US-Dollar an Verteidigungsgütern und den Diensten des Verteidigungsministeriums» genehmigt, um Israel zu helfen.

Was das Dokument wirklich zeigt: Das Dokument ist eine gefälschte Version eines Memos des Weissen Hauses vom Juli 2023, in dem 400 Millionen US-Dollar an Hilfe für die Ukraine genehmigt wurden. Die US-Regierung hat inzwischen bestätigt, dass es sich um eine Fälschung handelt.

Fake News 5: Fallschirmspringer über einem Sportplatz

Legende: Dieses Video von Fallschirmspringern kursierte in den letzten Tagen auf Social Media. Doch Hamas-Kämpfer zeigt es nicht. X / @LibsFails

Was die Bilder fälschlicherweise zeigen sollen: Die Bilder auf X, Tiktok, Youtube und Co. sollen Dutzende Fallschirmspringer der Hamas zeigen, die auf einer überfüllten Sportstätte in Israel landen.

Was die Bilder wirklich zeigen: Das Video lässt sich auf Tiktok zurückverfolgen und stammt mindestens vom 27. September 2023, hat also nichts mit dem Angriff vom 7. Oktober 2023 zu tun. Ausserdem stammt es nicht aus Israel, sondern aus Ägypten. Gleich am Anfang des Videos ist auf einem T-Shirt der Aufdruck «El Nasr SC» zu lesen. Vergleicht man Fotos des Sportzentrums von «El Nasr» in Kairo mit dem Video, sieht man diverse Ähnlichkeiten.

Fake News 6: Raketenbilder

1 / 3 Legende: Mehrere User behaupteten, dieses Video zeige die aktuellen Raketenangriffe der Hamas. X / @MarioNawfal 2 / 3 Legende: In den Posts ist ein Video mit mehreren, schnell hintereinander abgefeuerten Raketen zu sehen. X / @MarioNawfal 3 / 3 Legende: Auf Youtube findet sich eine sehr ähnliche Aufnahme, welche Angriffe in Syrien im Jahr 2020 zeigt. Youtube / Мир на Грани

Was die Bilder fälschlicherweise zeigen sollen: Auf Social Media, insbesondere auf X (ehemals Twitter), wurde ein Video verbreitet, das die Raketen der Hamas gegen Israel zeigen soll.

Was die Bilder wirklich zeigen: Das Video ist in Wahrheit mindestens drei Jahre alt und könnte im Norden Syriens aufgenommen worden sein.