Legende: Das Erbe der San ist überall in der Karoo-Halbwüste verstreut. SRF/Cristina Karrer

Die San wurden bis ins 20. Jahrhundert wie Tiere gejagt. Doch ihr Erbe hat schon mehr als zehntausend Jahre überdauert. Es sind Zeichnungen in Höhlen und Gravuren auf metallhaltigen Steinen. Sie sind in der ganzen Karoo verteilt und erzählen von ihrem Leben und von ihrem Wissen von den Sternen. Wissensträgerin Ana van Weyk betont: «Jede Geschichte hat eine Bedeutung und birgt eine Lehre. Ist der Mond rötlich gefärbt, wird Wind aufkommen. Ein gewisser Stern deutet Regen an, ein anderer das Eindunkeln.»