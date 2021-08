Ein Brand in den nördlichen Vororten Athens ist am Dienstag ausser Kontrolle geraten.

Die Flammen erreichten die ersten Häuser der Vorstädte Varybobi und Acharnes.

Löschflugzeuge und mit grossen Wasserbehältern ausgestattete Hubschrauber werfen Tausende Liter Wasser auf die Flammen ab.

Dicke Rauchschwaden sind aus allen Stadtteilen Athens sichtbar. Der Bürgermeister von Acharnes, Spyros Vrettos, wandte sich im Staatsfernsehen an die Einwohner: «Verlassen Sie sofort Ihre Häuser.» Per SMS erhielten die Einwohner der Region diese Nachricht vom Zivilschutz, woraufhin sie in Panik die betroffenen Gebiete verliessen. «Hinter uns ist die Hölle», schrie ein Einwohner von seinem Auto heraus an Reporter vor Ort. Mehrere Pferde liefen durch die Strassen Varybobis, nachdem die Besitzer eines Reitklubs die Tiere angesichts der Feuerfront freigelassen hatten.

Legende: Polizeikräfte und Einwohner beobachten die Waldbrände in Varybobi. Keystone

Laut dem Gouverneur der Region, Giorgos Patoulis, breitet sich der Brand rasant von einem Wald auf bewohnte Gebiete aus. Wetterexperten befürchteten seit Tagen, dass Brände dieses Ausmasses ausbrechen könnten. In Athen zeigte das Thermometer am Dienstagnachmittag 44 Grad an, denn Griechenland verzeichnet seit mehr als einer Woche eine historische Hitzewelle.