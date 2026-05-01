In der Toskana hat sich die Lage nach einem riesigen Waldbrand entspannt.

Von den evakuierten mehr als 3500 Personen konnten die meisten die Nacht wieder in den eigenen vier Wänden verbringen.

Laut Behörden kommt die Feuerwehr bei der Bekämpfung der Flammen am 830 Meter hohen Berg Monte Faeta gut voran.

Betroffen waren rund sieben Quadratkilometer Waldfläche in der Gemeinde San Giuliano Terme, die zwischen Pisa und Lucca in der Toskana liegt. Die Feuerwehr war und ist mit Dutzenden Einsatzkräften im Grosseinsatz, auch Löschflugzeuge und Helikopter wurden eingesetzt.

Die Behörden vermuten, dass das Feuer vor einigen Tagen durch einen Landwirt ausgelöst wurde, der Olivenzweige verbrennen wollte. Die Flammen seien dann offensichtlich ausser Kontrolle geraten, hiess es. Durch Windböen wurden sie immer weiter angefacht.

Die Präfektur verfügte deshalb am Donnerstagabend, dass alle Anwohnerinnen und Anwohner das am schlimmsten betroffene Gebiet verlassen. Am Freitagabend konnten die meisten von ihnen in ihr Zuhause zurückkehren.

Zum Einsatz gegen das Feuer kamen neben Feuerwehrleuten auch Soldaten der italienischen Armee.