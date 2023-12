Was ist passiert? In Japan sind vier Minister der amtierenden Regierung zurückgetreten, nämlich Kabinettssekretär Hirokazu Matsuno, Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura, Landwirtschaftsminister Ichiro Miyashita sowie Innenminister Junji Suzuki. Ministerpräsident Fumio Kishida werde das Kabinett umbesetzen, schreibt die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Grund für die Rücktritte sind Untersuchungen der japanischen Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt Berichten japanischer Medien zufolge gegen mehrere Mitglieder der Liberaldemokratischen Partei LDP wegen des Vorwurfs, Einnahmen aus Spendenveranstaltungen nicht richtig deklariert zu haben. Die Gelder sollen in schwarze Kassen geflossen sein.

Was erlaubt das Gesetz in Japan bezüglich Spendeneinnahmen? Das aktuelle Politspenden-Kontrollgesetz in Japan verbietet Spenden an Politiker. Es gibt aber ein Hintertürchen: Politische Organisationen dürfen aus dem Verkauf von Tickets für Spendenveranstaltungen Geld einnehmen und es an Politiker verteilen. Allerdings müssen diese Gelder als politische Spenden ausweisen. Nun – so der Vorwurf – seien nicht alle Einnahmen von den politischen Fraktionen deklariert worden und einzelne Politiker hätten die undeklarierten Gelder in ihre eigene Tasche gesteckt.