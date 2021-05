Fischerei-Streit in Jersey

Gut vier Monate nach dem finalen Brexit liefern sich Grossbritannien und Frankreich vor der Insel Jersey eine Machtprobe erster Güte. Die Regierung der Insel Jersey, die zwar zur britischen Krone, aber nicht zum Vereinigten Königreich gehört, hatte kürzlich mehr als einem Dutzend französischer Fischer die Lizenz zum Fischen verweigert.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zwist um Fischerei nach Brexit Französische Fischer und britische Marine verlassen Insel Jersey 06.05.2021 Mit Video

Als Vergeltung drohten die Franzosen zwischenzeitlich sogar, den Menschen auf Jersey den über ein Unterseekabel gelieferten Strom abzudrehen. Was ist los im Atlantik? Politikwissenschaftlerin Gisela Müller-Brandeck-Bocquet ordnet ein.

Gisela Müller-Brandeck-Bocquet Box aufklappen Box zuklappen Gisela Müller-Brandeck-Bocquet ist eine deutsche Politikwissenschaftlerin und hat die Professur für Europaforschung und Internationale Beziehungen an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg inne.

SRF News: Ist das Problem um Jersey ein Problem zwischen Grossbritannien und Frankreich – oder nicht etwa auch ein Problem zwischen Grossbritannien und der EU?

Gisela Müller-Brandeck-Bocquet: Frankreich hat sich nun mit entsprechenden Beschwerden an die Europäische Kommission gewandt. Die Kommission hat bereits zugesagt, dass sie dies mit London, beziehungsweise mit den teilweise unabhängigen Behörden Jerseys, zuerst klären wird. Es ist dezidiert kein franko-britisches Problem, sondern ein Brexit-EU-Problem.

Wurden beim Brexit schlussendlich wichtige Bereiche nicht festgehalten, über welche man nun stolpert?

Einerseits ja. Andererseits ist es so, dass Details, welche Fischer mit welchen Booten um die Insel Jersey fischen können, auch in einem reif ausgehandelten Vertrag nicht vorgekommen wären. Es ist nun aber bereits das zweite Mal, dass die Briten Dinge machen und erlassen, die über den Geist des Abkommens hinausgehen. Neulich war dies bereits bei den Grenzkontrollen zu Nordirland zu beobachten.

Welche Rolle spielt der eigenwillige Charakter des britischen Premiers Boris Johnson?

Das ist schwer einzuschätzen. Johnson hat sich aber bei den europäischen Staats- und Regierungschefs das Image eines nicht vertrauenswürdigen und nicht verlässlichen Partners eingehandelt.

Johnson hat sich bei den europäischen Staats- und Regierungschefs das Image eines nicht vertrauenswürdigen und nicht verlässlichen Partners eingehandelt.

Er war in der Endphase der Brexit-Verhandlungen sehr sprunghaft war und hat Dinge zugesagt, die er nicht wirklich verantworten kann, wie beispielsweise die Grenzregelung. Johnson geniesst kein Vertrauen und mithin wird auch die Bereitschaft, ihm entgegenzukommen, nicht sehr ausgeprägt sein.

Auf der anderen Seite haben wir ein Frankreich, das nun langsam mit dem Präsidentschaftswahlkampf anfängt. Es ist bekannt, dass die Fischerei und die Landwirtschaft in Frankreich sehr wichtig sind. Ist es auch unter diesem Aspekt zu sehen, dass Frankreich Stärke markieren möchte?

Das Ganze muss sehr wohl in das Vorfeld des Präsidentschaftswahlkampfs eingeordnet werden. Präsident Macron hat sich aber in dieser Sache noch nicht geäussert, sondern die Ministerin fürs Meer. Man muss aber ganz klar sehen: Landwirtschaft und Fischerei haben in Frankreich eher einen Symbolcharakter. Die Fischerei trägt bloss 0.04 Prozent zum BIP Frankreichs bei.

Kann man sagen, dass die Beziehung zwischen Grossbritannien und Frankreich nie einfach war und der Brexit ein Katalysator für diese Schwierigkeiten ist?

Das Verhältnis der beiden war immer sehr schwierig, insbesondere weil die Briten ein schwieriger Partner während ihrer gesamten EU-Mitgliedschaft waren.

Insofern ist niemandem geholfen, wenn nun Reminiszenzen an die jahrhunderte alte Rivalität zwischen Frankreich und Grossbritannien aufgewärmt werden.

Andererseits hat Frankreich bilaterale Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich, vor allem im Bereich der Sicherheit und Verteidigung. Insofern ist niemandem geholfen, wenn nun Reminiszenzen an die Jahrhunderte alte Rivalität zwischen Frankreich und Grossbritannien aufgewärmt werden.

Das Gespräch führte Nicoletta Cimmino.