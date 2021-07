143 Menschen sind laut Agenturberichten bei der Naturkatastrophe im Westen Deutschlands bislang umgekommen, viele werden noch vermisst. Die Such-, Rettungs- und Räumungsarbeiten gehen weiter.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Bürger bei seinem Besuch im schwer von den Fluten betroffenen Rhein-Erft-Kreis zum Zusammenhalt auf.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz am Sonntag besuchen.

Die Hochwassergefahr geht in den Katastrophengebieten derweil zurück.

Während sich die Wassermassen aus vielen Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz langsam zurückziehen, wird in den Trümmern der Katastrophengebiete weiterhin nach Todesopfern gesucht. Wie Agenturen berichten, stieg die Zahl der Toten auf 143 an – 45 davon kamen laut einer Sprecherin des Innenministeriums in Nordrhein-Westfalen ums Leben, 98 starben laut Polizei im Grossraum Ahrweiler. Es wird befürchtet, dass noch weitere Opfer hinzukommen, weil einige Autowracks und vollgelaufene Keller noch nicht kontrolliert werden konnten. Hunderte Menschen wurden laut Polizei verletzt.

Wir gehen von mehreren Toten aus, wissen es aber nicht.

Für die besonders schwer betroffene Region um das nordrhein-westfälische Erftstadt befürchtet Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) ebenfalls Schlimmeres: «Wir gehen von mehreren Toten aus, wissen es aber nicht», hatte er am Freitag in Düsseldorf gesagt. Trotz mehrerer eingestürzter Häuser gab es bislang aber keine bestätigten Todesopfer in dem extrem unter Wasser stehenden Stadtteil Blessem.

Immense Schäden im Katastrophengebiet

In Erftstadt – wenige Kilometer südwestlich von Köln – haben die Fluten massive Schäden angerichtet. In Erftstadt wurden Autos wie Spielzeug von den Wassermassen fortgerissen. In Hagen (Nordrhein Westfalen) hilft die Armee mit schwerem Gerät beim Aufräumen. In Trier (Rheinland Pfalz) steht das Quartier Quint unter Wasser. Aus Schuld (Rheinland-Pfalz) waren am Donnerstagmorgen die ersten massiven Schäden und Todesopfer gemeldet worden.

In Blessem südwestlich von Köln war es zu gewaltigen Erdrutschen gekommen, es bildeten sich Krater im Erdreich, drei Wohnhäuser und ein Teil der historischen Burg stürzten ein.

Legende: Erftstadt-Blessem wurde massiv in Mitleidenschaft gezogen. Links die zerstörte Burg. Keystone

Tausende Rettungskräfte sind unter anderem in der Eifel im Einsatz, in Nordrhein-Westfalen halfen mehr als 23'000 Menschen aus. Dazu zählten neben Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) auch Beamte der Landespolizei, der Bundespolizei, der Bundeswehr sowie Einsatzkräfte aus Hessen, Niedersachsen und Hamburg.

Ihr Schicksal zerreisst uns das Herz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu anhaltender Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands aufgerufen. «Die Unterstützungsbereitschaft, sie muss anhalten, im Grossen wie im Kleinen», sagte er am Samstag bei einem Besuch im nordrhein-westfälischen Katastrophengebiet an der Erft. Vielen Menschen in den Hochwassergebieten sei «nichts geblieben, ausser ihrer Hoffnung. Und diese Hoffnung dürfen wir nicht enttäuschen», sagte Steinmeier in Erftstadt. Er dankte den Helfern bei der Flutkatastrophe. Viele hätten «bis zur Erschöpfung und jenseits davon gearbeitet». Wer in ihre Gesichter schaue, der könne erahnen, «welches Leid die Menschen hier in dieser Region ertragen». «Wir sehen Gemeinden, die von Verwüstung, von Zerstörung gezeichnet sind.» Den grössten Verlust hätten aber die zu tragen, die Familienangehörige, Freunde, Bekannte verloren haben. «Ihr Schicksal zerreisst uns das Herz.»

Laschet spricht von «Jahrhundertkatastrophe»

Der Bundespräsident hatte sich zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) über die Lage in Erftstadt informiert, wo in den vergangenen Tagen zahlreiche Häuser und Autos weggespült worden waren. Laschet bezeichnete das Hochwasser als «Jahrhundertkatastrophe». Es sei eine «nationale Aufgabe», der betroffenen Region zu helfen. Land und Kommunen könnten dies nicht allein stemmen. Der NRW-Regierungschef kündigte eine Direkthilfe für die vom Hochwasser betroffenen Menschen an. Es werde «sehr unbürokratisch Geld ausgezahlt». Danach werde man zusammen mit dem Bund «strukturell» den Städten helfen müssen, den Wiederaufbau zu bewerkstelligen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plant ebenfalls einen Besuch, sie will sich am Sonntag in der schwer verwüsteten Region in Rheinland-Pfalz ein Bild machen.

Hochwassergefahr geht zurück

Während die Lage in vielen linksrheinischen Gebieten von Nordrhein-Westfalen angespannt blieb, fielen in anderen Flussgebieten die Wasserstände deutlich. Lediglich im Einzugsgebiet der Ruhr überschritten einzelne Pegel noch die unterste Informationsstufe, hiess es im Lagebericht des Landesumweltamts (Lanuv). Das Rhein-Hochwasser bei Köln erreichte in der Nacht zum Samstag seinen Höchststand, danach fiel der Wasserstand wieder. Auch nach der Frühwarnprognose des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz nimmt die Hochwassergefahr ab.

Tote in Belgien – Evakuierungen in Niederlanden Box aufklappen Box zuklappen Verheerend sind die Folgen der Flut auch in Belgien. Dort hat die Hochwasserkatastrophe bislang 27 Menschen das Leben gekostet. «Leider müssen wir damit rechnen, dass diese Zahl in den nächsten Stunden und Tagen weiter ansteigen wird», teilte das Nationale Krisenzentrum des Landes mit. Innenministerin Annelies Verlinden hatte den Katastrophenschutzmechanismus der EU in Anspruch genommen, Frankreich, Italien und Österreich hatten Hilfe angeboten.

Im Süden der Niederlande haben die Anwohner entlang der Maas am Samstag mit Sandsäcken und Schutzmassnahmen den Kampf gegen das Hochwasser fortgesetzt. Mit einem Absinken des Wassers wurde in Roermond am Sonntagmorgen und in Venlo am Sonntagabend gerechnet, teilten die Behörden mit.



In Venlo an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen war am Freitag ein Krankenhaus mit 200 Patienten vorsorglich evakuiert worden. In der Stadt und umliegenden Orten wurden Tausende Menschen zum Verlassen ihrer Wohnungen aufgerufen. Zwar richteten die Fluten erhebliche materielle Schäden an, Berichte über Verletzte gab es aber nicht. Unterdessen riefen die Behörden Schaulustige auf, zu Hause zu bleiben, und drohten mit Bussgeldern. Wie die Stadt Venlo mitteilte, überwachte die Polizei auch aus der Luft die evakuierten Gebiete und die Deiche. Weiter nördlich in Gennep wurde die erwartete Hochwassermenge inzwischen nach unten korrigiert. Die Flutwelle werde unter der des verheerenden Hochwassers von 1993 bleiben. So wie es jetzt aussehe, werde das Wasser innerhalb der Deiche bleiben, hiess es. Nach dem Hochwasser 1993 waren in der Region entlang der Maas mit hohem Aufwand Deiche und Schutzbauten errichtet worden.

Die Gefahr ist aber noch nicht überall gebannt. An der Steinbachtalsperre bei Euskirchen droht trotz des sinkenden Wasserstands weiterhin ein Bruch des Staudamms. Der Damm sei «äusserst instabil», grosse Teile des Bauwerks seien weggebrochen, teilte die Bezirksregierung Köln mit. Es bestehe weiterhin akute Überflutungsgefahr für die Orte unterhalb der Talsperre. Weitere Evakuierungen seien deshalb geplant.

Die Polizei Koblenz warnte in den rheinland-pfälzischen Hochwassergebieten vor der Gefahr freiliegender Stromleitungen. Sie könnten auch aus mehreren Metern Entfernung lebensgefährlich sein – sogar ohne direkten Kontakt.

In vielen Ortschaften in Rheinland-Pfalz funktionierte das Strom- und Telefonnetz nicht. Der Schwerpunkt der Katastrophe liegt im Bundesland im Kreis Ahrweiler. Dort sind auch Brücken zerstört. Der Zugverkehr ist wegen der Überflutungen weiterhin massiv beeinträchtigt. Im Ahrtal sind etliche Strassen gesperrt oder nicht mehr befahrbar.

Legende: Eine Brücke nach Altenahr ist durch Schutt und eine Eisenbahnbrücke versperrt. Keystone

Stadtteil evakuiert

Unklar bleibt die Lage im nordrhein-westfälischen Wassenberg an der Grenze zu den Niederlanden: Dort wurde nach dem Bruch eines Damms des Flusses Rur der Stadtteil Ophoven evakuiert, rund 700 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Strassen des Stadtteils standen unter Wasser.

Im Trierer Stadtteil Ehrang wurde aufgeräumt, so gut es ging. Erste Anwohner kehrten zurück in ihre Häuser. Betroffen sind der Stadt zufolge 670 Häuser, bei denen im Keller und Erdgeschoss fast alles zerstört wurde.