Die Naturkatastrophe im Westen Deutschlands nimmt immer grössere Ausmasse an.

Die Zahl der Toten steigt weiter. Mehrere Dutzend werden vermisst.

Das Verteidigungsministerium löste wegen der Notlage einen militärischen Katastrophenalarm aus.

Immense Schäden im Katastrophengebiet

Bild 1 / 5 Legende: In Erftstadt – wenige Kilometer südwestlich von Köln – haben die Fluten massive Schäden angerichtet. Reuters Bild 2 / 5 Legende: In Erftstadt wurden Autos wie Spielzeug von den Wassermassen fortgerissen. Keystone Bild 3 / 5 Legende: In Hagen (Nordrhein Westfalen) hilft die Armee mit schwerem Gerät beim Aufräumen. Keystone Bild 4 / 5 Legende: In Trier (Rheinland Pfalz) steht das Quartier Quint unter Wasser. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Aus Schuld (Rheinland-Pfalz) waren am Donnerstagmorgen die ersten massiven Schäden und Todesopfer gemeldet worden. Reuters

Bei der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands steigt die Opferzahl weiter. Bis Freitagmittag wurden 106 Tote als Folge der Überschwemmungen gezählt. In Rheinland-Pfalz kamen nach offiziellen Angaben mindestens 63 Menschen ums Leben, in Nordrhein-Westfalen waren es 43. Es stehe zu befürchten, dass sich die Opferzahlen weiter erhöhen, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag nach einer Sondersitzung des Landeskabinetts.

In beiden Bundesländern werden noch zahlreiche Menschen vermisst. Die Lage bleibt vielerorts angespannt. Das Verteidigungsministerium löste wegen der Notlage einen militärischen Katastrophenalarm aus. Damit könnten Entscheidungen von den Verantwortlichen an Ort und Stelle schneller getroffen werden, erläuterte ein Ministeriumssprecher. Es seien bereits mehr als 850 Soldaten im Einsatz. In den Katastrophengebieten gehen die Bergungs- und Aufräumarbeiten weiter.

Über Hilfen für die betroffenen Menschen und Unternehmen berieten unter anderem die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Bundesregierung will in der kommenden Woche über Aufbauhilfen für Bürger und Kommunen entscheiden, wie ein Sprecher des Finanzministeriums sagte.

Riesige Erdlöcher

In Erftstadt-Blessem südwestlich von Köln kam es am Freitag zu Erdrutschen von gewaltigem Ausmass, es bildeten sich riesige Erdlöcher. Häuser wurden unterspült und stürzten ein. «Es gibt Todesopfer», sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln. Die Lage war am Mittag noch unübersichtlich. Der zuständige Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Frank Rock, sagte im Fernsehsender ntv, er habe noch keine konkrete Zahl über Todesopfer oder Vermisste. 50 Menschen seien mit Booten gerettet worden. Die Flut sei sehr schnell gekommen. Senken hätten binnen zehn Minuten unter Wasser gestanden. Es habe kaum Zeit gegeben, die Menschen zu warnen. «Es ist eine katastrophale Lage, wie wir sie hier noch nie hatten», sagte Rock.

Legende: In Erftstadt-Blessem sind Häuser massiv unterspült worden und einige eingestürzt. Es werden viele Personen vermisst. zvg

Nach Polizeiangaben würden in Rheinland-Pfalz knapp unter 100 Menschen vermisst, sagte Innenminister Roger Lewentz am Morgen im Deutschlandfunk. In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerung und Katastrophenschutz (BBK) in Bonn 23 Städte und Landkreise von Überschwemmungen betroffen.

00:38 Video In Rheinland-Pfalz werden die Strassen zu Sturzbächen Aus News-Clip vom 15.07.2021. abspielen

In Rheinland-Pfalz ist der Kreis Ahrweiler Schwerpunkt der Katastrophe. Allein im Dorf Schuld an der Ahr mit 700 Einwohnern wurden mehrere Häuser von den Wassermassen mitgerissen, zahlreiche weitere Gebäude teils schwer beschädigt. Erhebliche Schäden gab es auch in weiteren Regionen der Eifel sowie im Landkreis Trier-Saarburg.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, für den Aufbau der betroffenen Landstriche sei auch die Hilfe des Bundes nötig. «Es ist ganz klar, dass diese Katastrophe nicht allein durch das Land zu stemmen ist, erst recht nicht durch die Kommunen», betonte sie im ZDF-«Morgenmagazin».

Wie geht es weiter?

An den Flüssen und Seen in Baden-Württemberg erwarteten die Experten für Freitag steigende Wasserstände. In einigen Regionen wurden erneut Strassen gesperrt, im Allgäu stand ein Wohngebiet unter Wasser. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Starkregen und Gewittern etwa in Oberschwaben.

erwarteten die Experten für Freitag steigende Wasserstände. In einigen Regionen wurden erneut Strassen gesperrt, im Allgäu stand ein Wohngebiet unter Wasser. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Starkregen und Gewittern etwa in Oberschwaben. Vor allem in kleineren Gewässern könne der Wasserstand schnell ansteigen. Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz meldete in seinem Frühwarnsystem bis Samstagmorgen zwar für fast das ganze Bundesland eine geringe Hochwassergefährdung. In der Region rund um Altenahr sowie in Teilen der Eifel seien aber noch immer vereinzelte Überflutungen möglich, hiess es.

meldete in seinem Frühwarnsystem bis Samstagmorgen zwar für fast das ganze Bundesland eine geringe Hochwassergefährdung. In der Region rund um Altenahr sowie in Teilen der Eifel seien aber noch immer vereinzelte Überflutungen möglich, hiess es. In Nordrhein-Westfalen wird mit fallenden Wasserständen gerechnet, dies werde aber teils nur langsam geschehen. Die Pegelstände bewegten sich oft noch oberhalb der Warnschwellen, etwa an Erft, Ruhr, Rur, Sieg und Weser, teilte das Landesumweltamt mit. Am Oberrhein wird das das anhaltend starke Hochwasser die Schiffe nach Einschätzung des Wasserstrassen- und Schifffahrtsamts (WSA) in Freiburg noch mehrere Tage lang aus.

Der Zugverkehr in NRW und Rheinland-Pfalz ist noch immer stark beeinträchtigt. Zahlreiche Strecken seien komplett gesperrt oder nur eingeschränkt befahrbar, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. «Die Wassermassen haben Gleise, Weichen Signaltechnik, Bahnhöfe und Stellwerke in vielen Landesteilen von NRW und Rheinland-Pfalz stark beschädigt.» Allein in Nordrhein-Westfalen seien Gleise auf einer Länge von rund 600 Kilometern betroffen.

Im Fernverkehr ist unter anderem der Abschnitt Köln-Wuppertal-Hagen-Dortmund derzeit den Angaben zufolge nicht befahrbar. Ministerpräsident Laschet sagte am Donnerstag in der ZDF-Sendung «Maybrit Illner», es müssten Wege gefunden werden, sehr schnell wieder Strassen, Brücken und andere Infrastruktur in Gang zu setzen. Das Land werde helfen, nötig sei aber auch «eine grosse nationale Kraftanstrengung, damit schnell die schlimmsten Dinge beseitigt werden». Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sicherte Hilfen zu.

00:57 Video Kanzlerin äussert sich zu Unwettern Aus SRF News vom 15.07.2021. abspielen

Tote in Belgien – Evakuierungen in Maastricht Box aufklappen Box zuklappen Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Unwettern im östlichen Belgien ist auf mindestens 20 gestiegen. Zudem werden weitere Menschen vermisst, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Zudem seien 21'000 Haushalte zurzeit ohne Strom. Innenministerin Annelies Verlinden hatte den Katastrophenschutzmechanismus der EU in Anspruch genommen, Frankreich, Italien und Österreich hatten Hilfe angeboten.

Die südniederländische Stadt Maastricht hat rund 10'000 Bürger und Bürgerinnen aufgerufen, ihre Wohnungen zu verlassen und sich vor dem Hochwasser in Sicherheit zu bringen. Es wird erwartet, dass in der Nacht die Maas so stark über die Ufer tritt, dass Wohnviertel überschwemmt werden.



Auch die Stadt Roermond evakuierte Viertel, mehrere Hundert Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Wasserstände der Flüsse in den Niederlanden schwellen durch die Wassermassen schnell an. Die Armee schickte mehrere Hundert Soldaten, um zu helfen.





00:59 Video Tote nach Überschwemmungen in Deutschland Aus SRF News vom 15.07.2021. abspielen