Als im Oktober 2013 800'000 Staatsangestellte während 16 Tagen in den Zwangsferien waren, sollen sie dafür gesorgt haben, dass neun Monate später manche Spitäler in Washington DC einen Babyboom verzeichneten. Wissenschaftlich lässt sich kein Zusammenhang zwischen dem damaligen Shutdown und der markant höheren Anzahl Geburten im Bundesdistrikt herstellen. In einem Medienbericht vermutet eine Hebamme allerdings, dass unter den Eltern wohl viele gewesen seien, die für den Staat arbeiten: «Sie wollten kein Geld ausgeben, mussten zuhause bleiben und wollten sich trotzdem amüsieren». Bleibt abzuwarten, wie sich die Geburtenzahlen im kommenden Herbst in den USA und besonders in Washington DC präsentieren.