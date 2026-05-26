Der frühere griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat seine Rückkehr in die aktive Politik mit dem Start einer neuen «progressiven und modernen Partei» angekündigt.

Vor der Akropolis in Athen stellte der Linkspopulist eine politische Plattform namens Griechische linke Koalition (ELAS) vor, die mit ihm an der Spitze Regierungsverantwortung übernehmen solle.

Zahlreiche griechische Medien übertrugen seine Rede.

Nach herben Wahlniederlagen seiner Partei Bündnis der radikalen Linken (Syriza) 2019 und 2023 hielt sich Tsipras von der aktiven Politik fern. 2025 gab er seinen Sitz im Parlament auf.

In einem Buch versuchte er, mit den Jahren der Finanzkrise abzuschliessen. Die Verantwortung schrieb er früheren Ministern und Weggefährten zu; Selbstkritik blieb weitgehend aus. Während Tsipras' Amtszeit von 2015 bis 2019 stand Griechenland kurz vor einem Austritt aus der Eurozone.

Legende: Vor illustrer Kulisse kündigt Tsipras seine Rückkehr in den Politbetrieb an. X/Alexis Tsipras

In seiner Rede griff Tsipras die seit 2019 regierende konservative Regierung von Kyriakos Mitsotakis an, sprach von Korruption und einer Schwächung des Rechtsstaats. Er stellte soziale Gerechtigkeit und Demokratie in Aussicht, sollte seine Partei wieder regieren.