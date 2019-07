In vielen EU-Ländern feiern populistische Parteien rauschende Wahlerfolge. Nicht so in Griechenland: Dort setzen die Wähler nach Umfragen in der prekären wirtschaftlichen Situation auf Volksparteien.

60 Prozent für die beiden grossen Parteien

Noch vor vier Jahren kam Alexis Tsipras' Syriza als linksradikale Alternative zu den Volksparteien an die Macht. Seither hat sie sich zur moderaten linken Volkspartei entwickelt, die Schritt für Schritt die von den EU-Partnern geforderten Massnahmen umsetzte und etwa Steuern erhöhte und Renten kürzte.

Dennoch kommt Syriza laut Umfragen noch immer auf rund 22 Prozent, während andere sozialdemokratische Parteien in Europa im Begriff sind, in die Bedeutungslosigkeit zu stürzen. Der konservativen Oppositionspartei Nea Dimokratia werden sogar mehr als 38 Prozent vorhergesagt – eine Zahl, von der andere Volksparteien in Europa nur träumen können.

Populisten unter 4 Prozent

Dagegen kommen die rechtsextreme Partei Goldene Morgenröte und die einst starke kommunistische Partei KKE laut den Umfragen jeweils nicht mal mehr auf 4 Prozent. Die rechtspopulistische Partei Anel, die bis Anfang dieses Jahres als kleiner Koalitionspartner in der Regierung sass, tritt gar nicht erst an.

(Quelle: dpa)