Russland ist bei der Wahl für einen Sitz im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gescheitert.

Albanien und Bulgarien haben die beiden Sitze für die Region Osteuropa im Gremium erhalten.

Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat war wegen des Angriffs auf die Ukraine suspendiert worden.

Die geheime Abstimmung wurde als Stimmungstest dafür gesehen, wie salonfähig Russland wieder ist.

Bulgarien und Albanien bekamen bei dem Votum für die Plätze für osteuropäische Staaten in der UNO-Vollversammlung in New York die nötige Mehrheit der 193 UN-Mitglieder. Bulgarien erhielt 160 Stimmen, Albanien 123, für Russland stimmten 83 Länder.

Die Wahl neuer Mitglieder fiel dieses Jahr in eine Zeit, in der viele Länder gerade im sogenannten Globalen Süden damit hadern, der von den westlichen Industrienationen verfolgten harten Linie gegenüber Russland zu folgen.

Legende: Der europäische UNO-Hauptsitz in Genf. REUTERS/Denis Balibouse

Einige Wochen nach dem Angriff auf die Ukraine – im April 2022 – hatte die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Mitgliedschaft Russlands ausgesetzt. Moskau erklärte daraufhin seine Mitgliedschaft für vorzeitig beendet. 93 Mitglieder hatten für die von Grossbritannien und den USA eingebrachte Resolution zur Suspendierung gestimmt, 58 Mitglieder enthielten sich, und 24 Mitglieder stimmten dagegen.