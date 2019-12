US-Botschafter Edward McMullen ist eindeutig ein Trump-Vertrauter. Seine Mission: Den US-Präsidenten in der Schweiz repräsentieren – und zu verteidigen. Seinen Chef bezeichnet er als guten Freund und sagt: «Er wird missverstanden. Er ist ein sehr patriotischer, sehr fürsorglicher, loyaler und hingebungsvoller Präsident.» McMullen vertritt Donald Trumps Kurs klar. Die Wirtschaft ist ein Hauptanliegen des einstigen Unternehmers.

Der gebürtige New Yorker ist kein Karrierediplomat, sondern ein politischer «Appointee»: Trump hat dem 54-Jährigen aus politischen Gründen das Amt als Botschafter in der Schweiz und von Liechtenstein verliehen. Im Juli jedoch kündigte er als Botschafter seinen Rücktritt an – und plant seine Rückkehr als Unternehmer.