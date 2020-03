Die Konfrontation zwischen der Türkei und Griechenland wegen des Flüchtlingsandrangs im Grenzgebiet verschärft sich. Die türkische Regierung verlegte am Donnerstag 1000 zusätzliche Polizisten an die Grenze zu Griechenland, wo sich Zehntausende Flüchtlinge und Migranten aufhalten, die in die EU wollen.