Derzeit ist die Situation entlang der 212 km langen türkisch-griechischen Landgrenze etwas ruhiger als in den vergangenen zwei Tagen, wie Stella Nanou vom UNHCR sagt: Auf der türkischen Seite befinden sich rund 20'000 Menschen, die versuchen, irgendwie nach Griechenland zu gelangen. Darunter sind auch Familien mit kleinen Kindern. Viele Migranten und Flüchtlinge sind inzwischen daran, der Grenze entlang in Richtung Süden zu ziehen. Sie suchen nach einer Möglichkeit, in weniger bewachtem Gebiet den Grenzfluss Evros zu überqueren und so nach Griechenland zu gelangen. Wer es über die Grenze schafft, wird von den griechischen Behörden entweder festgenommen oder in ein Empfangszentrum gebracht.