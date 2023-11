Worum geht es? Zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist am Freitagmorgen die vereinbarte Feuerpause in Kraft getreten. Sie begann um 7 Uhr Ortszeit (6 Uhr MEZ) und soll mindestens vier Tage dauern. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage ist möglich, hatte das vermittelnde Katar mitgeteilt.

Wofür soll die Kampfpause eingesetzt werden? Im Zuge der Vereinbarung sollen Geiseln im Gazastreifen und palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Ebenfalls sollen mehr Hilfsgüter die Menschen im Gazastreifen erreichen. Das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA will die Kampfpause nutzen, um Hilfsgüter zu verteilen.

Wie viele Freilassungen werden erwartet? Innerhalb von vier Tagen sollen 50 Geiseln freikommen. Es handle sich dabei um Frauen und Jugendliche unter 19 Jahren. Insgesamt sieht die zwischen beiden Konfliktparteien getroffene Vereinbarung einen Austausch von bis zu 100 Geiseln aus Israel gegen bis zu 300 palästinensische Häftlinge vor.

Legende: Inzwischen sind UNO-Angaben zufolge im Gazastreifen mehr als 1.7 Millionen Menschen Binnenflüchtlinge. Das sind rund drei Viertel der Bevölkerung. Reuters/Mohammed Salem

Wie viele Geiseln im Gazastreifen wurden am Freitag freigelassen? Am Freitagnachmittag wurden Medienberichten zufolge wie angekündigt 13 israelische Geiseln – ausschliesslich Frauen und Kinder – vom IKRK an die ägyptischen Behörden übergeben. Zudem wurden in einer separaten Aktion zwölf thailändische Staatsangehörige, die ebenfalls am 7. Oktober beim Einfall der Hamas in Israel in Geiselhaft genommen wurden, freigelassen. Dies bestätigte die thailändische Regierung.

Audio Aus dem Archiv: Angehörige von Hamas-Geiseln in Bern 44:04 min, aus Echo der Zeit vom 19.10.2023. Bild: SRF/Christine Wanner abspielen. Laufzeit 44 Minuten 4 Sekunden.

Wie viele palästinensische Häftlinge in Israel sollen heute freigelassen werden? Für jede israelische Geisel sollen drei palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Bei den 39 Gefangenen handle es sich um 24 Frauen und 15 männliche Teenager, erklärt ein Vertreter der Palästinenser.

Wie ist die aktuelle Lage? SRF-Auslandkorrespondentin Susanne Brunner ist mit einem Journalisten vor Ort in Kontakt. Er spreche von Hoffnung und Anspannung. «Die Menschen hoffen, dass die Bombardierungen für ein paar Tage aufhören. Das würde ihnen eine Verschnaufpause geben.» Bei den Familien der Geiseln ist die Nervosität derweil gross. «Familien, die nicht über die Freilassung ihrer Angehörigen benachrichtigt wurden, bangen erst recht um deren Schicksal.»

1 / 5 Legende: Ein Mann und ein Kind gehen durch Gaza-Stadt. AP Photo/Mohammed Hajjar 2 / 5 Legende: Hunderte palästinensischer Binnenflüchtlinge wollen laut Augenzeugenberichten an ihre Wohnorte zurückkehren. Reuters/Ibraheem Abu Mustafa 3 / 5 Legende: Die Menschen wollten etwa in der Stadt Gaza und in anderen Teilen des nördlichen Gazastreifens nach ihren Häusern oder Wohnungen sowie ihren Angehörigen sehen, hiess es am Freitagmorgen. Reuters/Ibraheem Abu Mustafa 4 / 5 Legende: Das israelische Militär warnte jedoch, es sei verboten, sich vom Süden in den Norden des Küstengebiets zu begeben. Reuters/Ibraheem Abu Mustafa 5 / 5 Legende: Israelische Medien berichten von «Mitteln zur Auflösung von Demonstrationen», welche die Armee einsetzen will. «Kommt es da zu Gewalt, ist die Waffenruhe gefährdet», sagt Susanne Brunner. Reuters/Saleh Salem

Halten die Parteien die Feuerpause ein? Bis kurz vor und kurz nach Inkrafttreten der Kampfpause hat es im israelischen Grenzgebiet zum Gazastreifen Raketenalarm gegeben. Bei früheren Gaza-Kriegen hatte es zu Beginn von Waffenruhen immer wieder Verstösse gegeben. Ob wirklich Raketen aus Gaza Richtung Israel abgefeuert wurden, ist unklar, sagt Susanne Brunner. «Israels Luftwaffe hat ihre Flüge über dem Süden des Gazastreifens offenbar seit heute früh gestoppt.»

Legende: Im Süden des Gazastreifens befinden sich die meisten Flüchtlinge. Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

Wer vermittelt zwischen den Kriegsparteien? Katar vermittelt zwischen Israel und der Hamas. Katar sehe sich als Vermittler, weil es einen Zugang zur Hamas habe, erklärt SRF-Nahostkorrespondent Thomas Gutersohn. Das Internationale Rote Kreuz (IKRK) tritt ebenfalls als Vermittlerin auf. IKRK-Generaldirektor Robert Mardini sagte gestern in einem Interview mit RTS: «Das IKRK ist neutrale Vermittlerin. Beide Konfliktparteien haben uns gebeten, diese Aufgabe beim Geiselaustausch zu übernehmen. Wir haben unsere Bereitschaft von Anfang an signalisiert. Wir haben als IKRK das Vertrauen beider Seiten.»

Audio Aus dem Archiv: Kann Katar zwischen Hamas und Israel vermitteln? 06:41 min, aus SRF 4 News aktuell vom 13.10.2023. Bild: Keystone/EPA/ATEF SAFADI abspielen. Laufzeit 6 Minuten 41 Sekunden.