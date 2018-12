Gut 400 Randalierer wurden am Wochenende in Frankreich verhaftet. Viele von ihnen werden in einem Schnellverfahren dem Richter vorgeführt, der auch gleich ein Urteil fällt. SRF-Korrespondent Daniel Voll war heute an einer solchen Verhandlung. Dabei standen fünf junge Männer von ausserhalb Paris' vor Gericht. Dort beklagten sie sich darüber, dass von ihrem Lohn, der zwischen 1100 und 2500 Euro betrage, Ende des Monats nichts übrig bleibe. «Von politischen Motiven war nicht die Rede. Es ging mehr um die allgemeine Unzufriedenheit – die jungen Männer arbeiten jeden Tag, und haben das Gefühl, trotzdem nicht weiterzukommen», sagt Voll. Sie wurden schliesslich zu bedingten, mehrmonatigen Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Auch dürfen sie während mehrerer Monate nicht mehr nach Paris kommen. Und das allein, weil sie in ihrem Auto Gasmasken und Knallpetarden mitführten, als sie von der Polizei – notabene noch vor der Demonstration – kontrolliert wurden.