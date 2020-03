Seit Freitag hält die Türkei Migranten und Migrantinnen nicht mehr davon ab, über Griechenland nach Westeuropa zu gelangen. Griechische Einsatzkräfte versuchen jetzt zu verhindern, dass die Menschen ins Land kommen. Seitdem harren Tausende an der Grenze aus. Gleichzeitig sind die Flüchtlingslager auf den ostägäischen Inseln seit der Flüchtlingskrise 2015 heillos überfüllt.

Was bedeutet diese Situation in Zahlen? Wie viele Flüchtlinge und Migranten halten sich derzeit in Griechenland, wie viele in der Türkei auf?

Legende: SRF

An den Grenzübergängen Pazarkule und Ipsala und an der 212 Kilometer langen türkisch-griechischen Grenze auf dem Festland harrten laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) am Wochenende mindestens 13'000 Migranten und Migrantinnen auf türkischer Seite aus. Darunter seien an mehreren legalen und illegalen Grenzübergängen Gruppen von mehreren Dutzend bis zu 3000 Menschen gezählt worden. Der türkische Innenminister spricht von 117'000 Migranten, die sich im Grenzgebiet zu Griechenland aufhalten sollen; Experten halten diese Zahl für eine Übertreibung.

Der Grenzübergang Pazarkule liegt zwischen der türkischen Stadt Edirne und der griechischen Ortschaft Kastanies. In den vergangenen 24 Stunden seien 9877 Menschen daran gehindert worden, aus der Türkei auf dem Landweg nach Griechenland zu kommen, hiess es am Montag aus dem Büro von Regierungssprecher Stelios Petsas. Insgesamt leben in der Türkei etwa 3.6 Millionen syrische Flüchtlinge.

Seit der Grenzöffnung durch die Türkei am Freitag sehen sich auch die ostägäischen Inseln einem neuen Flüchtlingsstrom gegenüber. Während seit Jahresbeginn täglich etwa 100 Menschen aus der Türkei kamen, setzten am Sonntag nach neuesten Angaben der griechischen Küstenwache mehr als 1000 Migranten zu den Inseln über.

Legende: SRF

Dabei haben die Inseln Lesbos, Chios und Samos bereits seit Jahren mit viel zu hohen Flüchtlingszahlen zu kämpfen. In und rund um die Registrierlager auf den griechischen Inseln leben inzwischen knapp 42'000 Menschen – die Camps sind allerdings nur für rund 8000 Flüchtlinge ausgelegt. Allein im Lager Moria auf Lesbos leben 20.000 Geflüchtete.

