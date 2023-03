Inhalt

Grosse Nachfrage nach Waffen - Nirgends wird stärker aufgerüstet als in Europa

Nirgendwo in der Welt schossen die Waffenimporte in den vergangenen Jahren derart steil in die Höhe wie in den europäischen Ländern. Und dabei haben die Effekte von Russlands Krieg gegen die Ukraine noch nicht einmal voll durchgeschlagen.