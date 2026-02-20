Darum geht es: Das Landgericht Innsbruck hat in einem aufsehenerregenden Prozess geurteilt. Angeklagt war ein 37-jähriger Österreicher. Er hatte im Januar 2025 mit seiner Partnerin versucht, den Grossglockner zu besteigen. Das Paar geriet in Schwierigkeiten. Mitten in der Nacht verliess der Alpinist seine Freundin, sie erfror allein knapp unterhalb des Gipfels, nach Ansicht der Staatsanwaltschaft «schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert». Der Vorwurf an ihren Partner: grob fahrlässige Tötung. Nun hat das Gericht den Angeklagten zu fünf Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt.

Legende: Der Grossglockner ist mit knapp 3800 Metern der höchste Berg Österreichs. Diese Aufnahme stammt vom Parkplatz des Lucknerhauses auf 1920 Metern, wo das Paar am Morgen des 18. Januar 2025 aufbrach. Florian Fuchs / Creative Commons

Die Tour am Grossglockner: Wie es zu dem Tod der 33-jährigen Bergsteigerin kam, wurde schon vor dem Prozess detailliert rekonstruiert. Am Morgen des 18. Januar brach das Paar auf. Es wollte den Grossglockner via den besonders anspruchsvollen Stüdlgrat besteigen. Schon tagsüber verzögerte sich der Aufstieg um mehrere Stunden. Das Paar entschied sich gegen eine Umkehr. Selbst als die Bergrettung einen Hubschrauber schickte, gab es kein Notrufsignal ab. In der Nacht verschlechterte sich das Wetter. Bei starken Windböen fiel die Temperatur auf minus acht Grad. Gegen zwei Uhr morgens verliess der Angeklagte seine Partnerin. Er gelangte zu einer Schutzhütte. Sie erfror.