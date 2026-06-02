Flixbus führt die Buslinie 666 zur polnischen Küstenstadt Hel wieder ein.

Die Verbindung war wegen religiöser Kritik zeitweise umbenannt worden.

Der Anbieter nutzt die Nummer nun gezielt als Marketinginstrument.

Die Strecke verbindet Krakau über Warschau mit der Halbinsel Hel.

Die Fernbusfirma Flixbus bringt die umstrittene Linie 666 zurück. Die Verbindung zur polnischen Küstenstadt Hel ist auch als «Highway to Hel» bekannt – eine Anspielung auf das AC/DC‑Album «Highway to Hell».

Zuvor hatte die regionale Gesellschaft PKS Gdynia die Linie betrieben. Nach jahrelangen Protesten religiös konservativer Gruppen wurde die Nummer 2023 jedoch in 669 geändert. Das Unternehmen begründete den Schritt mit wiederkehrenden Beschwerden über die «satanische» Symbolik der Zahl 666.

Legende: Marketing statt Rücksicht: Flixbus bringt die Linie 666 nach Hel zurück. Keystone / SEBASTIAN GOLLNOW

Nun setzt Flixbus wieder auf die ursprüngliche Liniennummer. Die rund 13‑stündige Strecke verbindet Krakau mit Hel und führt über mehrere Städte, darunter die Hauptstadt Warschau.

Laut Flixbus wurde die Nummer bewusst gewählt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und die touristisch beliebte Verbindung besser zu vermarkten.