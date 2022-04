Legende: Eveline Kobler SRF

Einschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktorin Eveline Kobler: «Die Inflation läuft Gefahr, ausser Kontrolle zu geraten. Sie entfernt sich immer stärker von den rund 2 Prozent, die in den grossen westlichen Volkswirtschaften längerfristig noch als vertretbar angesehen werden.



Das Beunruhigende ist: Es sind längst nicht mehr nur die Energiepreise, die anziehen. Auch für Rohstoffe, Lebensmittel und zahlreiche Güter des täglichen Bedarfs müssen Firmen und Privathaushalte inzwischen tiefer in die Taschen greifen. Und in den USA steigen mittlerweile auch die durchschnittlichen Stundenlöhne an. Das wiederum treibt die Kosten für Unternehmen in die Höhe – die wälzen sie auf ihre Produkte ab – und so kann eine unheilvolle Lohn-Preis-Spirale in Gang kommen.



Inflation ist schmerzhaft – vor allem für Leute mit tieferen Einkommen. In den USA reagiert die Notenbank immer deutlicher auf die Inflation. Damit nimmt sie allerdings das Risiko in Kauf, das Wirtschaftswachstum auszubremsen. Man darf gespannt sein, ob allmählich auch die Europäische Zentralbank (EZB) forscher gegen die steigenden Teuerungsraten vorgeht: Sie wird am Donnerstag über ihre nächsten Schritte informieren.»